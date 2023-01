La nuova offerta Special Week di Sky è l’occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento a prezzo scontato con la Pay TV. C’è tempo fino al prossimo 22 di gennaio per sfruttare la promozione che Sky rivolge a tutti i nuovi clienti. L’offerta si concentra sul bundle composto da Sky TV e Sky Sport con la possibilità di aggiungere Netflix oltre che Sky Glass, lo Smart TV parte dell’ecosistema di Sky. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova offerta Special Week disponibile fino al prossimo 22 di gennaio:

La nuova offerta Special Week di Sky è disponibile: si parte da 24,90 euro al mese

La promozione lanciata in queste da Sky è davvero interessante. Con l’offerta Special Week, infatti, è possibile accedere al bundle composto da:

Sky TV con tutto l’intrattenimento e le serie TV della programmazione Sky

con tutto l’intrattenimento e le serie TV della programmazione Sky Sky Sport con tutte le partite di Champions League, Europa League e gli altri sport come la Formula 1, la NBA, i tornei di tennis e molto altro ancora

con tutte le partite di Champions League, Europa League e gli altri sport come la Formula 1, la NBA, i tornei di tennis e molto altro ancora Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

Questo bundle viene proposto al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Si tratta di un’offerta “Sky Smart” e, quindi, di una promozione senza vincoli di permanenza dopo i 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, infatti, sarà possibile scegliere di passare ad una nuova promozione (in base alle offerte che saranno disponibili al momento) oppure interrompere l’abbonamento (senza penali) o ancora passare ai prezzi di Sky Open, il listino senza vincoli di Sky,

Quest’offerta può diventare ancora più interessante. C’è, infatti, una secondo promo per la Special Week di Sky., Si tratta dell’Offerta Sky Glass Special Week, disponibile sempre fino al 22 di gennaio. In questo caso, per i nuovi clienti c’è il seguente bundle:

Sky TV

Sky Sport

Netflix con piano Base (e possibilità di passare al piano Standard o al piano Premium al costo di 4 o 8 euro in più al mese)

con piano Base (e possibilità di passare al piano Standard o al piano Premium al costo di 4 o 8 euro in più al mese) Sky Go

Sky Glass con possibilità di scelta tra i modelli da 43 pollici, 55 pollici e 65 pollici

Questa seconda offerta proposta da Sky prevede un costo di 24,90 euro al mese per il bundle Sky TV, Netflix e Sky Sport a cui va a sommarsi il costo di Sky Glass in base a questo schema:

Sky Glass da 43 pollici costa 11,90 euro al mese per 48 mesi

costa per 48 mesi Sky Glass da 55 pollici costa 17,90 euro al mese per 48 mesi

costa per 48 mesi Sky Glass da 65 pollici costa 23,90 euro al mese per 48 mesi

Scegliendo il taglio da 43 pollici, quindi, il costo complessivo della promozione sarà di 36,90 euro al mese. Da notare che Sky Glass è acquistabile anche optando per il pagamento in 24 mesi invece che in 48 mesi oppure per il pagamento in un’unica soluzione (al costo di 573 euro per il modello da 43 pollici, 861 euro per quello da 55 pollici e 1.149 euro per il modello da 65 pollici).

Per sfruttare una delle offerte Special Week di Sky valide fino al prossimo 22 di gennaio è possibile fare riferimento al link che trovate qui di sotto. Le promozioni sono disponibili per tutti i nuovi clienti tramite attivazione online oppure tramite attivazione telefonica, scegliendo l’opzione Ti chiamiamo noi.

