Ripartono le offerte sul Samsung Shop che lancia una nuova serie di sconti esclusivi validi fino al prossimo 15 di gennaio. Grazie a questa nuova promozione è possibile acquistare a prezzo ridotto i notebook della gamma Galaxy Book oltre che vari prodotti della gamma Smart TV e della gamma monitor di casa Samsung. Non mancano sconti dedicati ai Galaxy Buds oltre ad altri prodotti della gamma Samsung. Per accedere agli sconti è necessario utilizzare alcuni codici promozionali da aggiungere, nell’apposito campo, nel carrello prima di concludere l’acquisto. Vediamo, quindi, quali sono le promozioni in corso.

New Year, New You, New Samsung: ecco le promozioni di inizio 2023 dello Shop della casa coreana

C’è tempo fino al prossimo 15 di gennaio per sfruttare i nuovi sconti del Samsung Shop. Per i prossimi giorni, lo store ufficiale della casa coreana metterà a disposizione diversi prodotti a prezzo scontato da acquistare beneficiando della consegna gratuita oltre che della possibilità di pagare in 3 rate (con Klarna o PayPal) o anche di pagare con finanziamento a tasso zero (da concludere direttamente online) con prima rata a marzo 2023. L’accesso agli sconti è legato all’utilizzo di alcuni codici promozionali.

Il primo codice utilizzabile è WELCOME2023. Aggiungendo questo codice è possibile ottenere il 15% di sconto su una selezione di prodotti della gamma TV & Audio (quindi Smart TV oltre a Soundbar e altri prodotti) e della gamma Monitor (sia da gaming che della famiglia Smart Monitor). Lo sconto si aggiunge ad eventuali promozioni già in corso garantendo un risparmio aggiuntivo. Da notare, inoltre, che con lo stesso codice è possibile ottenere un 10% di sconto su una selezione di elettrodomestici Samsung.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzare il codice WELCOME23BUDS. Questo secondo codice è riservato alla gamma di auricolari Galaxy Buds. Il codice promozionale consente di ottenere 80 euro di sconto sulle Galaxy Buds Live oppure 50 euro di sconto su Galaxy Buds 2 e Galaxy Buds 2 Pro. Tutti e tre i prodotti in sconto sono disponibili in varie colorazioni. Basta aggiungere il codice per ottenere il taglio di prezzo immediato. Per acquistare una delle Galaxy Buds in sconto è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Un altro codice davvero interessante di questa nuova tornata di offerte Samsung è WELCOME23BOOK. Aggiungendo il codice sconto al carrello è possibile ottenere fino a 200 euro di sconto sulla gamma Galaxy Book, acquistando così uno dei notebook di Samsung a prezzo ridotto. L’elenco completo dei modelli in sconto è disponibile al link qui di sotto. Applicando il codice sconto, la gamma Galaxy Book parte da 599 euro, cifra a cui è possibile acquistare il Galaxy Book2 con Core i3 1215U, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che un display Full HD da 15,6 pollici. Non mancano i modelli Pro della gamma di notebook Samsung in sconto. Ecco il link per scoprire tutti i modelli su cui è possibile applicare il codice sconto e ottenere fino a 200 euro di sconto.

Le promozioni del Samsung Shop non finiscono qui. Fino al prossimo 15 di gennaio, infatti, sono disponibili ulteriori codici sconto da utilizzare per acquistare uno dei prodotti Samsung a prezzo ridotto. Ecco l’elenco completo dei codici:

WELCOME23S22 per ottenere fino a 200 euro di sconto sulla gamma Galaxy S22

per ottenere fino a 200 euro di sconto sulla gamma Galaxy S22 WELCOME23TABS8 per ottenere fino a 250 euro di sconto sulla gamma Galaxy Tab S8

per ottenere fino a 250 euro di sconto sulla gamma Galaxy Tab S8 WELCOME23FOLDABLE per ottenere fino a 230 euro di sconto sulla gamma di smartphone pieghevoli Galaxy Flip 4 e Fold 4

Per scoprire l’elenco completo dei prodotti in offerta sul Samsung Shop ed utilizzare i codici sconto, disponibili fino al 15 gennaio, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte di inizio 2023 del Samsung Shop <<