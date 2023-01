La scorsa settimana abbiamo visto tutte le funzioni che sono in arrivo su WhatsApp quest’anno. Ora gli sviluppatori hanno rilasciato una nuova versione beta di WhatsApp per iOS che introduce un piccolo miglioramento dell’interfaccia e corregge un bug.

Ecco le novità della versione 23.1.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

L’aggiornamento beta 23.1.0.71 di WhatsApp per iOS introduce una riprogettazione della barra inferiore che appare quando si eliminano i messaggi.

Il nuovo design della barra presenta bordi arrotondati e una vista semi trasparente che può apparire in vari contesti, ad esempio quando si invia un feedback relativo alla qualità delle chiamate WhatsApp o quando si condivide un nuovo aggiornamento di stato.

In più questo update include una correzione che risolve il bug che causava un arresto anomalo all’apertura dell’app dopo aver installato il precedente aggiornamento 23.1.0.70 di WhatsApp beta per iOS.

La barra per i messaggi cancellati riprogettata è disponibile per tutti gli utenti che eseguono l’ultimo aggiornamento beta dell’app WhatsApp.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è possibile iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

