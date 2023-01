LG Electronics ha presentato una nuova soluzione intelligente per migliorare la qualità del sonno chiamata Breeze che consiste in un paio di avanzate cuffie true wireless e un’app specifica per tracciare i dati del sonno.

Le cuffie sono progettate per essere indossate comodamente mentre si dorme e utilizzano la tecnologia di rilevamento delle onde cerebrali per riprodurre suoni che conciliano il sonno in base all’attività del cervello dell’utente. Questa soluzione ha lo scopo di aiutare le persone ad addormentarsi più facilmente e migliorare la qualità del loro sonno.

Oltre a una gamma di suoni integrati, come ninne nanne e suoni della natura, le cuffie LG Breeze possono anche sincronizzarsi con musica o video di YouTube.

L’app inclusa con il prodotto analizza i dati relativi al sonno dell’utente e fornisce consigli personalizzati per migliorarne la qualità, come ad esempio routine del sonno ad hoc e orari appropriati per coricarsi, inoltre può anche registrare le fasi di sonno e veglia, la postura e il rigirarsi dell’utente mentre dorme.

LG Breeze migliora la qualità del sonno in base alle onde cerebrali dell’utente

Monitorando continuamente le onde cerebrali in tempo reale, Breeze di LG è in grado di determinare con precisione la fase di ipnosi, uno stato di coscienza poco prima di addormentarsi, e la fase del sonno REM, oltre alle fasi del sonno leggero e del sonno profondo, funzionalità che permettono al dispositivo di fornire raccomandazioni più personalizzate per la cura del sonno in base ai modelli e alle esigenze specifici dell’utente. Le cuffie adottano un design ergonomico per offrire una vestibilità comoda e sono dotate di nanotecnologia UV per mantenerle pulite.

L’obiettivo di LG Breeze è aiutare gli utenti ad addormentarsi più facilmente e svegliarsi riposati, utilizzando una combinazione di suoni sintonizzati dalle onde cerebrali e raccomandazioni personalizzate per la cura del sonno.

