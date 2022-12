Il settore dell’automotive ormai da tempo ha deciso di avvalersi della tecnologia blockchain per una lunga serie di iniziative, nell’evidente intento di aumentare la propria produttività. Un trend il quale ormai dal 2018 vede protagonista anche BMW, il celebre marchio tedesco che nel corso dell’ultimo anno è riuscito a superare lo storico rivale Mercedes, dopo cinque anni di sforzi in tal senso.

La casa di Monaco di Baviera ha infatti deciso di procedere all’integrazione della blockchain al fine di creare un programma fedeltà dedicato ai suoi clienti dislocati in Thailandia. Per riuscire a portare a termine le operazioni BMW ha stretto rapporti di collaborazione con Coinweb, una società già specializzata nel varo di infrastrutture blockchain e che sarà chiamata a fungere in veste di fornitore di architettura decentralizzata.

La blockchain per BMW

Il processo di integrazione previsto sarà condotto in due fasi distinte. Nel corso della prima la blockchain entrerà in scena nelle operazioni quotidiane di BMW con l’intento di automatizzare tutti i processi manuali i quali richiedono tempo e condurre ad una semplificazione dei servizi di finanziamento dell’azienda.

Durante la seconda fase Coinweb provvederà a sviluppare un’applicazione Web3 personalizzata per il programma di fidelizzazione dei clienti locali della casa tedesca. Il programma varato all’uopo andrà in particolare ad utilizzare uno schema di premi basato su blockchain cui spetterà il compito di fornire incentivi ai clienti del gruppo e aumentarne il grado di fidelizzazione. A stabilire lo status di ogni cliente all’interno dell’ecosistema creato saranno i premi fedeltà acquisiti dagli utenti portando a termine le azioni necessarie.

Gli acquirenti dei vari modelli BMW avranno facoltà di utilizzare i premi acquisiti per tale via al fine di procedere all’acquisto di beni e servizi da BMW e, nel futuro, da un ecosistema collegato al brand teutonico. Le transazioni che avverranno all’interno del circuito creato saranno a loro volta processate dalla BNB Chain messa a disposizione da Binance.

Inizialmente limitato alla Thailandia, il programma di fidelizzazione basato su blockchain dovrebbe in seguito essere esteso a livello globale. Almeno questo è l’auspicio formulato dal responsabile del leasing di BMW Thailand, Bjorn Antonsson.

Coinweb, da parte sua, non ha esitato a notificare quanto sta avvenendo, lanciando un apposito messaggio su Twitter, ritenendo con tutta evidenza estremamente importante la collaborazione instaurata con il gigante dell’automotive.

Coinweb brings blockchain technology to BMW – Introducing their mass user base in Thailand to the cross-chain infrastructure.https://t.co/lrKKc9YeaG Ecstatic to be ending 2022 with a💥

What will 2023 bring us? pic.twitter.com/Z666FHlEzS — Coinweb.io (@CoinwebOfficial) December 29, 2022

Per BMW non è un esordio, nel campo della blockchain

Lo stesso Antonsson ha poi ricordato che l’azienda ha provveduto a monitorare in maniera attiva il progresso della tecnologia blockchain, nell’evidente intento di capirne le possibili utilizzazioni nel suo sistema commerciale. Grazie ad essa, infatti, potrebbe essere possibile la progressiva eliminazione delle pratiche burocratiche manuali e un aumento esponenziale per quanto concerne l’efficienza e la trasparenza dell’azienda.

Come abbiamo già ricordato, i primi contatti tra BMW e blockchain risalgono ormai al 2018. Proprio in quell’anno, infatti, la casa bavarese ha utilizzato la seconda al fine di tracciare le forniture di cobalto necessarie per i suoi processi produttivi. In quell’occasione lo scopo primario era garantire forniture condotte tramite procedimenti inappuntabili da un punto di vista etico.

Nello stesso anno BMW Group ha quindi operato in veste di co-fondatore della Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI), iniziativa intersettoriale cui hanno deciso di aderire ben 120 aziende leader nel settore automobilistico e in quelli della mobilità e della tecnologia. All’interno di MOBI, l’azienda tedesca è chiamata a dirigere un gruppo di lavoro operante in particolare sulle questioni relative alla catena di approvvigionamento.

Un anno più tardi è stato invece varato il progetto “PartChain”, teso a garantire una perfetta tracciabilità dei componenti e dare vita ad un processo assolutamente trasparente relativo ai dati della catena di fornitura, da estendere a tutti i partner coinvolti nei futuri processi produttivi. Nel lungo termine, il progetto dovrebbe permettere al gruppo di avere disponibile la completa tracciabilità delle materie prime essenziali, dai siti di estrazione alla fonderia.

Leggi anche: BMW vuole usare gli smartphone Android con UWB come chiave delle proprie auto