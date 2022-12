Manca davvero poco alla fine di questo 2022, destinato a rimanere a lungo nelle nostre memorie per via dei tanti avvenimenti che lo hanno caratterizzato, ma c’è ancora tempo per le offerte dell’ultimo momento. A metterle sul piatto è Godeal24, store online di cui vi abbiamo già parlato su queste pagine, che è già pronto a festeggiare il nuovo anno con una valanga di sconti, come sempre strepitosi, legati alle licenze software più richieste.

Aggiornare per migliorare l’esperienza d’uso

Siamo abituati ad aggiornare più o meno frequentemente i componenti hardware dei nostri computer, al fine di mantenere al top le prestazioni, ma cosa facciamo per il software? Anche in questo caso è necessario mantenerlo sempre aggiornato e installare nuove versioni quando i rispettivi produttori decidono di mandare in pensione le soluzioni più obsolete. In questo modo è possibile avere un’esperienza d’uso sempre soddisfacente, senza dimenticare il fattore sicurezza.

I computer attuali sono sempre connessi alla Rete, fonte continua di minacce per la sicurezza dei nostri dati, per cui è di vitale importanza installare sempre gli aggiornamenti, in particolare quelli focalizzati sulla sicurezza. Uno dei fattori che frena la maggior parte degli utenti è legato ai costi di acquisizione di una nuova licenza. Nel caso del pacchetto Microsoft Office, ad esempio, si parla di oltre 400 euro, una cifra che per alcuni è semplicemente improponibile.

Cosa fare allora? Mantenere una versione obsoleta, senza sicurezza e aggiornamenti, oppure rivolgersi al web col rischio di vedere il proprio computer invaso da malware e spyware pronto a sottrarci informazioni essenziali? La soluzione giusta è Godeal24, uno store online che offre le più importanti licenze software a prezzi stracciati rispetto alla concorrenza.

Questo perché la compagnia acquista licenze “usate” da aziende che sono interessate a dismetterle per inutilizzo. Grazie a una sentenza della Corte Europea, che ha dichiarato legittima la rivendita di software usato, potete acquistare licenze originali al 100%, pronte per essere installate e attivate sui vostri computer, con prezzi di acquisto scontati del 90% rispetto ai prezzi di listino. Volete qualche esempio?

Avete appena assemblato un nuovo computer, oppure il vostro vecchio PC ha bisogno di un make-up completo e vi servono sia la licenza di Windows 10 o Windows 11 insieme a una di Microsoft Office? Nessun problema, con il codice sconto GOLE62 potete ottenere un ulteriore sconto del 62%, arrivando a prezzi decisamente accessibili per tutti

Se state allestendo un piccolo server nel vostro studio o in azienda, ci sono alcune licenze speciali di Windows che sono scontate del 50%, grazie al codice GOLE50.

Godeal24 non offre i migliori prezzi del mercato solo sui prodotti Microsoft, ma anche su numerose applicazioni di utilità, produttività e sicurezza per PC e Mac. Qui sotto trovate alcuni esempi ma la pagina dedicata sullo store ufficiale è davvero ricca di proposte per tutte le esigenze.

View More>>>

Gli acquisti effettuati su Godeal24 possono essere pagati con PayPal, una garanzia molto importante che vi permetterà di essere rimborsati senza particolari problemi nel caso ci dovesse essere qualche malfunzionamento. Se avete ancora qualche dubbio però vi invitiamo a consultare la pagina di TrustPilot dedicata a Godeal24, dove il 98% degli utenti si è dichiarato completamente soddisfatto dell’esperienza avuta. Chiudiamo ricordando il servizio di assistenza tecnica attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, raggiungibile attraverso questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria