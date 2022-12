Xiaomi ha da diversi anni abbracciato il settore smart home, divenendo una delle aziende di tecnologia che offrono più prodotti studiati appositamente per rendere la casa intelligente e nelle scorse ore il suo portafoglio si è arricchito di un acquario: stiamo parlando di Xiaomi Mijia Smart Aquarium.

Si tratta di un dispositivo che al momento è disponibile in crowdfunding sulla piattaforma Xiaomi Mall ad un prezzo di 349 yuan (pari, al cambio, a circa 50 euro) e che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare chi desidera avere una soluzione smart per la gestione del benessere dei propri pesci.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Mijia Smart Aquarium

Il nuovo acquario di Xiaomi può contare su un sistema di filtro posteriore di livello professionale a 5 stadi e su una pompa dell’acqua anti-intasamento brevettata autopulente, che è in grado di eseguire la filtrazione e garantire un ecosistema nel serbatoio, riducendo la frequenza dei cambi di acqua (a dire del produttore, sarà sufficiente un ricambio ogni sei mesi).

Un’altra caratteristica molto interessante è rappresentata dalla capacità di nutrire i pesci a distanza e ciò ovviamente avviene attraverso l’applicazione ufficiale Mijia. Gli utenti, che potranno così controllare il flusso dell’acqua e gli effetti di luce, avranno la possibilità di allontanarsi da casa senza troppe preoccupazioni (a dire del produttore, sarà possibile fare persino viaggi di alcuni mesi).

Tra i punti di forza di Xiaomi Mijia Smart Aquarium vi è anche il sistema di illuminazione, che può fare affidamento su 24 perline di luce bianca a LED ad elevata resa cromatica e su 16 perline di luce RGB a gamma completa di colori, soluzione che dovrebbe essere in grado di garantire una luce identica a quella solare, con un effetto decisamente naturale.

Al momento non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione di questo acquario in Europa.