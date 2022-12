Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo finale di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca e personalizzabile.

Se le attenzioni maggiori degli sviluppatori sono rivolte alle applicazioni mobile, di tanto in tanto anche i client desktop del servizio di messaggistica si arricchiscono di qualche novità e una di esse, attualmente in fase di sviluppo, riguarda WhatsApp Desktop.

Una novità in arrivo per WhatsApp Desktop

Al momento è possibile segnalare messaggi e contatti a WhatsApp nel caso in cui si ritenga che ci sia una violazione dei Termini di servizio. Quando si segnala un contatto, gli ultimi 5 messaggi della conversazione vengono inoltrati a WhatsApp ma è anche possibile scegliere di segnalare dei messaggi specifici.

Ma cosa si può fare se qualcosa che viola i Termini di servizio viene condivisa tramite gli aggiornamenti di stato? Ebbene, gli sviluppatori stanno lavorando a una soluzione per questa ipotesi e nella versione beta di WhatsApp Desktop è stata introdotta una funzione di report sullo stato.

In pratica, sarà possibile segnalare un aggiornamento di stato direttamente all’interno di un nuovo menu nella sezione dello stato e, grazie a tale opzione, nel caso in cui si dovessero notare aggiornamenti di stato sospetti che potrebbero violare i Termini di servizio, sarà finalmente possibile farlo presente al team che si occupa della moderazione.

Così come avviene per i messaggi, anche nel caso dell’aggiornamento di stato il contenuto “sospetto”verrà inoltrato a WhatsApp per motivi di moderazione, in modo che chi di competenza abbia la possibilità di valutare se c’è una violazione. C’è da tenere presente, ad ogni modo, che questa funzione non interrompe il sistema di crittografia end-to-end.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità verrà implementata in una versione stabile di WhatsApp Desktop o nelle applicazioni dedicate ai dispositivi Android e iOS.

Come scaricare le nuove versioni

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

La versione stabile, invece, può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale seguendo questo link.

