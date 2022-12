La principale differenza tra Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite è che quest’ultima versione non dispone dei joy con, i due controller rimovibili da utilizzare in determinate situazioni. Se siete stanchi di tenere sempre in mano la console, che per quanto compatta pesa sempre quasi 300 grammi, ecco una valida alternativa, in promozione oggi su Cafago.

8BitDo Lite 2 BT, un controller multiuso

Con un peso di appena 80 grammi il controller realizzato da 8BitDo è sicuramente meno impegnativo, viste le dimensioni di 120 x 65,95 x 35,45 millimetri. Potete tenere la vostra console sul letto, sul tavolo o sulle ginocchia e giocare con maggiore libertà, soprattutto se avete le mani piccole. Senza contare che potete utilizzare il gamepad anche con altri dispositivi.

8BitDo Lite 2 BT si collega alla console Nintendo tramite Bluetooth e dispone di una batteria integrata da 480 mAh che garantisce 18 ore di gioco continuo, a fronte di un tempo di ricarica di circa due ore. È compatibile sia con Nintendo Switch che con Nintendo Switch Lite, e offre due stick analogici, uno digitale, sei pulsanti frontali e quattro dorsali, per controllare alla perfezione qualsiasi gioco.

Disponibile in due colorazioni, azzurro e rosa, 8BitDo Lite 2 BT permette di personalizzare la funzione Turbo e dispone sia di un motore di vibrazione che di un sensore di movimento. tutto questo torna utile anche con i dispositivi Android, visto che può essere utilizzato su smartphone e tablet, a patto che dispongano della versione 9.0 o successiva del robottino verde.

E non va dimenticata la possibilità di utilizzare il gamepad anche con Raspberry Pi, sui cui possono essere installati Raspberry Pi OS, Lakka, RetroPie, Recalbox e Batocera, soluzioni ben note agli appassionati di retro gaming che si sono costruiti una piccola sala giochi in casa.

Decisamente interessante il prezzo: 8BitDo Lite 2 BT può essere vostro a soli 26,87 euro, prezzo che include l’IVA (cosa che vi mette al riparo da eventuali dazi doganali) e spese di spedizione dai magazzini in Cina. Due come anticipato le colorazioni tra cui scegliere, rosa e azzurro/verde.

Acquista 8BotDo Lite 2 su Cafago

