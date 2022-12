Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica e ciò non riguarda soltanto le applicazioni mobile ma anche i client dedicati ai dispositivi desktop, come quello per i device Windows, che nel canale beta si arricchisce di una funzionalità già vista sulle altre piattaforme: ci riferiamo ai messaggi inviati al proprio numero.

Ricordiamo che si tratta di una funzionalità in virtù della quale è possibile aprire rapidamente una chat con sé stessi e qundi sfruttarla per salvare messaggi importanti oppure promemoria.

WhatsApp per Windows Beta si arricchisce di una funzione

Ebbene, stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, questa funzione è stata implementata con la versione 2.2248.2.0 beta scaricata dallo store di Microsoft.

Nelle ultime release è stata introdotta un’icona all’interno della cella che rappresenta la propria chat personale che, tuttavia, non era possibile aprire ma con un aggiornamento lato server è finalmente arrivata la sua abilitazione.

Ogni volta che si invia un messaggio alla chat con il proprio numero di telefono, il messaggio verrà recapitato su tutti i dispositivi collegati, in modo che sia sempre disponibile. Inoltre, i messaggi inviati a questa chat sono protetti dalla crittografia end-to-end e, pertanto, potranno essere visualizzati soltanto dall’utente.

Al momento questa funzionalità è disponibile soltanto per alcuni utenti ma presto dovrebbe essere implementata anche per altri.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link. La versione stabile, invece, può essere scaricata seguendo questo link.

Se invece preferite WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

