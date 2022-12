Il mondo del fai da te, o DIY (Do It Yourself) come viene chiamato dalle popolazioni anglofone, è in costante fermento grazie a numerosi prodotti che permettono agli appassionati di realizzare prodotti unici, sia con le stampanti 3D che con gli incisori/taglierine laser. Questi ultimi sono davvero la nuova frontiera del fai da te, visto che permettono di tagliare diversi tipi di materiale ma anche di personalizzare con scritte e disegni oggetti esistenti, rendendoli unici.

Oggi vi presentiamo due prodotti in offerta su Hekka, dedicati proprio a chi cerca una taglierina laser. Vi parleremo anche di un paio di monopattini decisamente fuori dagli schemi, pensati per essere utilizzati esclusivamente su proprietà private visto che superano abbondantemente le limitazioni imposte dalla legge in termini di potenza a disposizione e velocità massima raggiungibile.

ORTUR Laser Master 3

Questo incisore è dotato di un’area utile di 400×400 millimetri e di una testina in grado di incidere a una velocità massima di 20.000 mm/minuto. utilizza due motori 42×60 (uno sull’asse delle X e uno su quello delle Y) garantendo una elevata precision3 nei movimenti, con le dimensioni del punto che vanno da 0,05 a 0,1 millimetri.

Può tagliare diversi materiali con spessore fino a 30 millimetri, dispone di sette funzioni di sicurezza per prevenire qualsiasi tipo di incidente e può essere controllata tramite applicazione o computer. Dispone di connessione WiFi, porta USB e lettore di schede SD. Potete acquistare ORTUR Laser Master 3 su Hekka al prezzo di 476,75 euro utilizzando il coupon HKOT3

ORTUR Laser Master 2 Pro

Più economica, ma altrettanto valida, è ORTUR Laser Master Pro 2, macchina da taglio e incisione laser con una superficie utile di 400 x 430 millimetri, con una velocità di incisione che raggiunge i 10.000 mm al minuto. Dispone di numerosi sistemi di sicurezza, come quello che riconosce eventuali fiamme e spegne la testina laser per evitare danni, e dispone di uno switch per lo spegnimento di emergenza.

Può essere controllata tramite PC (Windows, macOS e Linux) e viene fornita in kit di assemblaggio con chiare istruzioni e tutto il necessario per prepararla all’utilizzo in soli 15 minuti. La dimensione minima del punto è di 0,17 x 0,25 millimetri, per realizzare micro incisioni e tagli precisi. Potete acquistare ORTUR Laser Master 2 Pro su Hekka a 324,13 euro con il coupon HKOT2P

DUOTTS D10

Cambiamo completamente prodotto per parlare di DUOTTS D10, un monopattino elettrico davvero particolare, pensato per essere utilizzato esclusivamente in aree private, visto che supera i limiti imposti dalla legge per la circolazione sulle strade italiane. È dotato di due motori da 1.600 watt che gli permettono di raggiungere i 65 km/h ma è dotato di una modalità ECO che gli permette di viaggiare nei limiti di legge, al di sotto quindi dei 25 Km/h.

La potenza a disposizione gli permette di superare pendenze di 45 gradi, per inerpicarsi virtualmente ovunque, mentre per la sicurezza di chi guida sono presenti due freni a disco idraulici. Sono presenti la luce frontale, quella posteriore e gli indicatori di direzione mentre la batteria da 20,8 AH (60 V) garantisce una buona autonomia complessiva.

Potete acquistare DUOTTS D10 su Hekka a 1.046,03 euro con il codice HKD10.

DUOTTS D88

Ancora più performante, grazie a un doppio motore da 2.800 watt, è DUOTTS D88, dotato di una batteria da 35 Ah a 60 volt e con un peso complessivo di 46 kg. Ha una portata massima di 150 Kg e può raggiungere una velocità massima, sfruttando entrambi i motori, di ben 85 km/h, e supera pendenze fino a 55 gradi.

È possibile attivare la modalità ECO che limita la velocità massima a 25 Km/h, per poter circolare nei luoghi pubblici ed è dotato di forcella anteriore per migliorare la stabilità e ridurre le vibrazioni trasmesse dal manto stradale. Non mancano luce frontale, posteriore e indicatori di direzione. Potete acquistare DUOTTS D88 su Hekka a 1.235,88 euro con il coupon HKD88.

