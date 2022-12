Sony ha annunciato il lancio dei primi Tornei PlayStation ufficiali su PS5, che consentono di vincere ricchi premi tra i quali controller wireless DualSense Edge e cuffie wireless con microfono Pulse 3D. Dopo qualche mese di versione beta, è arrivata la nuova generazione dell’esperienza competitiva su console: vediamo di che si tratta più da vicino e come partecipare ai tornei.

I Tornei ufficiali PlayStation sono disponibili su PS5

La nuova esperienza punta a semplificare il gaming competitivo offrendo tempi più brevi, una registrazione direttamente da console, la possibilità di individuare con più facilità i vari tornei, una nuova interfaccia utente, gli aggiornamenti delle partite in tempo reale e ulteriori miglioramenti. I primi Tornei PlayStation ufficiali riguardano i giochi Guilty Gear – Strive, NBA 2K23 e FIFA 23 e consentono di giocare e provare ad aggiudicarsi ricompense in una vasta gamma di eventi speciali, sfide, competizioni e non solo con la community globale.

Fino al 31 gennaio 2023 sarà possibile partecipare ai Tornei PlayStation: Win-A-Thon su console PS5 e PS4, con tanti premi in palio: tra questi, oltre ai già citati controller di nuova generazione e alle cuffie senza fili, anche l’agognata PlayStation 5 (in palio per gli utenti PlayStation 4), ancora piuttosto difficile da trovare sul mercato senza costosi bundle. Cos’è Win-A-Thon? Si tratta di una competizione con classifica che consente di accumulare vittore e migliorare il punteggio complessivo attraverso la partecipazione ai tornei. Quando i risultati saranno conteggiati alla fine del mese di gennaio, i giocatori con il maggior numero di punti si aggiudicheranno le ricompense.

Più precisamente, i tornei prevedono la suddivisione dei giocatori in alcuni gironi. Vincendo il girone in un torneo valido per il Win-A-Thon, la vittoria viene conteggiata per il posizionamento in classifica per l’area geografica. Chi giocherà a Guilty Gear potrà inoltre qualificarsi per una speciale finale, con la quale potrà provare a portarsi a casa ulteriori premi in denaro. L’iscrizione può avvenire direttamente dalla console PS5. Ecco la quantità precisa di premi in palio e a chi andranno:

FIFA 23 : 1°-12°: DualSense Edge Wireless Controller 13°-24°: cuffie Pulse 3D 25°-100°: 50 dollari 101°-250°: 20 dollari

: NBA 2K23 : 1°-16°: DualSense Edge Wireless Controller 17°-32°: cuffie Pulse 3D 33°-100°: 50 dollari 101°-250°: 20 dollari

: Guilty Gear – Strive : 1°-8°: DualSense Edge Wireless Controller 9°-16°: cuffie Pulse 3D

:

Su PS4 la lista di giochi validi per il torneo comprende FIFA 23, FIFA 22, NBA 2K23, NBA 2K22, Tekken 7, Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Soul Calibur VI e Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]. Per i giocatori con PlayStation 4, ci saranno in palio otto console PlayStation 5 per i primi quattro classificati nei giochi di sport e in quelli di combattimento (qui per ulteriori informazioni), e diversi premi in denaro (da 25 a 500 dollari).

Le nuove funzionalità dei Tornei PlayStation

Sony ha introdotto diverse nuove funzionalità per rendere semplice e rapida la partecipazione ai tornei direttamente su PlayStation 5. Trovarli è semplice: basta scorrere fino al gioco desiderato sulla schermata principale e premere il tasto direzionale giù per visualizzare l’elenco dei tornei imminenti. In alternativa si possono visualizzare premendo il tasto PS e avviando il Centro di controllo durante una sessione di gioco del titolo supportato.

Per iscriversi ai tornei basta selezionare il comando “Registrati” dal Centro di controllo o dal Game Hub. La durata dei tornei solitamente aumenta con la partecipazione di un maggior numero di utenti, ma è stata ora introdotta una quantità massima per garantire una durata standard; più utenti significa semplicemente più gironi, ma la ricompensa finale rimane la stessa per ciascuno di essi. Visto il numero di impegni di tutti, i nuovi tornei PlayStation si svolgeranno più spesso e a intervalli regolari.

Sony ha inoltre integrato una nuova interfaccia utente che utilizza la struttura della scheda delle attività per visualizzare le varie informazioni, e le notifiche avviseranno prima dell’inizio della partita successiva. Dopo aver effettuato la registrazione a un torneo si può accedere a tutti i dettagli tramite l’apposita scheda. I risultati vengono mostrati e segnalati in modo automatico con il progredire delle partite.

I Tornei PlayStation su PS5 coincidono con il lancio di un nuovo server Discord dedicato, al quale i giocatori possono accedere per interagire in modo più approfondito con l’intera community, avere accesso a interviste e sessioni di gioco con i principali personaggi della comunità degli eSport e a contenuti speciali.