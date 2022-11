Buone notizie per gli utenti che si trovano a viaggiare con grande frequenza con gli aerei nel Vecchio Continente: la Commissione Europea, infatti, ha deciso che le compagnie saranno in grado di fornire la più recente tecnologia 5G sui loro velivoli, insieme alle precedenti generazioni di tecnologia mobile.

In particolare, la Commissione ha aggiornato la decisione di esecuzione sullo spettro per le comunicazioni mobile a bordo degli aerei, designando determinate frequenze per la tecnologia 5G in volo.

Cosa cambierà sugli aerei con il 5G

In sostanza, i passeggeri a bordo dei voli nell’Unione Europea avranno la possibilità di utilizzare i propri smartphone al massimo delle loro capacità e funzionalità, così come quando si trovano a usare una rete mobile 5G terrestre.

Grande soddisfazione è stata espressa da Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, il quale ha dichiarato che “Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee”, aggiungendo che “Il cielo non è più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità”.

Dal 2008 la Commissione Europea ha riservato determinate frequenze per le comunicazioni mobile sugli aerei, consentendo così alle compagnie aeree di fornire ai propri passeggeri durante i voli nell’UE servizi di messaggistica, telefonate e dati (ciò avviene attraverso la cosiddetta “pico-cella”, che permette di connettere gli utenti e instradare chiamate, sms e dati, di solito tramite una rete satellitare, tra l’aereo e la rete mobile terrestre).

Questo nuovo provvedimento della Commissione Europea sulle comunicazioni mobile a bordo degli aerei apre la strada all’ampia diffusione dei servizi 5G.

Inoltre la Commissione Europea ha modificato una decisione di esecuzione sulle bande di frequenza a 5 GHz, rendendo disponibili le bande per il Wi-Fi nel trasporto su strada, come ad esempio su auto e autobus. Questo provvedimento pone le basi per le innovazioni nel settore automobilistico e potenzialmente per le applicazioni Metaverso.

Gli Stati membri dovranno rendere disponibili le bande di frequenza a 5 GHz per l’uso a bordo dei veicoli stradali entro il 30 giugno 2023.