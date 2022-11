Il Black Friday 2022 è ormai entrato nel vivo e tutti i più importanti rivenditori stanno approfittando dell’occasione per lanciare promozioni dedicate a chi desidera sfruttare questo periodo per risparmiare anche tanto per i prodotti desiderati.

E così da Unieuro arriva una promozione dedicata a chi vuole acquistare un computer gaming di fascia alta con un risparmio notevole: stiamo parlando di MSI Gaming Katana GF66, notebook che potrà essere acquistato con uno sconto del 39% (pari a circa 800 euro).

MSI Gaming Katana GF66 in super offerta su Unieuro

Tra le principali caratteristiche di questo notebook in super offerta con Unieuro troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1.980 x 1.080 pixel) e refresh rate a 144 Hz, un processore Intel Core i7 di 12ma generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, 16 GB di RAM DDR4-SDRAM, 512 GB di memoria integrata (SSD) e Windows 11 Home.

Ed ancora, chi acquisterà MSI Gaming Katana GF66 potrà contare su una porta HDMI, due porte USB Type-C 3.2 Gen 1, una porta USB 2.0, un ingresso jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 e una batteria da 53,5 Wh.

Ecco la descrizione ufficiale di questo notebook:

La serie Katana GF è potente e robusta come una lama e ottimizzata per scatenare prestazioni reali durante il gioco. Katana GF66 offre prestazioni ottimali grazie all’esclusiva tastiera con illuminazione rossa per farti brillare sul campo di battaglia.

Tra i suoi punti di forza troviamo anche il sistema di raffreddamento:

Soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe. Ingrandendo il diametro interno del tubo termico e utilizzando l’esclusivo olio termico MSI per garantire le massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistare MSI Gaming Katana GF66 a 1.274,13 euro invece di 2.099,00 euro non vi resta altro da fare che cliccare sul seguente link:

Acquistate MSI Gaming Katana GF66 in offerta su Unieuro

