Da Dimensione arriva una nuova offerta che farà la felicità di chi è alla ricerca di una soluzione per navigare in Rete e usufruire dei vari servizi Web senza pensieri e alla massima velocità: stiamo parlando di Ultra Fibra 10G.

Per questa offerta Dimensione sfrutta la tecnologia FTTH su rete in XGS-PON di Open Fiber e garantisce una velocità che potrebbe stuzzicare la curiosità di tanti utenti, il tutto ad un prezzo di 59,90 euro al mese.

Arriva la prima offerta Fibra a 10 Gbps di Dimensione

Iniziando dalla copertura, l’offerta Ultra Fibra 10G di Dimensione è al momento disponibile soltanto nei seguenti comuni: Milano, San Donato Milanese, Rozzano, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese, Buccinasco, RHO, Pero, Lecce, Bollate, Cormano, Assago, Corsico, Opera, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, Cornaredo, Arese, Basiglio, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Venezia, Catania, Padova, Brindisi, Novara e Treviso.

Sul sito dell’operatore è possibile verificare la disponibilità del servizio per l’indirizzo desiderato (trovate l’apposito strumento seguendo questo link).

Per quanto riguarda le caratteristiche di questa offerta, gli utenti potranno fare affidamento su una velocità massima in download di 10 Giga e in upload di 2,5 Giga.

Dimensione ci tiene a mettere in evidenza che la sua soluzione è in grado di garantire un’esperienza di navigazione “ad altissimo livello grazie a una rete stabile e performante, con IPv4 statico e IPv6 /48 statico inclusi” e la “vera Fibra” (fino a dentro casa, senza rame o altre tecnologie, con percorsi ottimizzati, Jitter ridotto e ping basso).

Per quanto riguarda i prezzi, infine, l’offerta è disponibile ai seguenti costi:

per i privati a 59,90 euro al mese per sempre

per le aziende a 39,90 euro al mese per 24 mesi (grazie al bonus statale) e poi a 119,90 euro al mese

attivazione a 49 euro

Per ulteriori informazioni su questa offerta di Dimensione vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore telefonico, che potete trovare seguendo questo link.