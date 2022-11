Offerta strepitosa quella che vi segnaliamo oggi, attiva fino a esaurimento scorte su TomTop, store online che spedisce anche in Italia. Parliamo di due cuffie true wireless Lenovo QT82, proposte a un prezzo davvero imperdibile, inferiore ai venti euro.

Ottima idea regalo dunque, per voi e il vostro partner, o per una coppia di amici ai quali non sapete cosa regalare. Le cuffie sono disponibili nella colorazione bianca e nera e potete scegliere una qualsiasi delle tre combinazioni, per soddisfare i gusti di ognuno.

Cuffie in super offerta

Le cuffie true wireless Lenovo QT82 sono dotate di connettività Bluetooth 5.0, che garantisce un’ottima ricezione del segnale, e contribuisce a ridurre i consumi. Sono presenti i controlli touch per regolare il volume, gestire le chiamate e la riproduzione multimediale, e possono essere collegate a smartphone, tablet e computer, a patto ovviamente che dispongano di connettività Bluetooth.

Si tratta di cuffie molto valide anche per lo sport, vista la certificazione IPX5 che le rende resistenti a pioggia e sudore, permettendo quindi di indossarle quando andate a correre a piedi o in bici, ma anche in palestra, senza che si debbano rovinare. Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 40 mAh presente in ciascun auricolare.

Previous Next Fullscreen

Con una singola carica, che richiede circa 1 ora, è possibile ascoltare musica per 6-8 ore, dato che varia in funzione del volume di ascolto. La custodia integra una batteria da 400 mAh che permette di ricaricare per ben 5 volte ciascun auricolare, con un’autonomia complessiva che può raggiungere le 40 ore, davvero niente male.

Il suono è garantito da driver dinamici da 13 millimetri, in grado di riprodurre in maniera molto fedele tutte le frequenze, con un risultato ben oltre qualsiasi aspettativa, soprattutto in questa fascia di prezzo. A questo punto vi starete chiedendo il prezzo di questa promozione: appena 18,29 euro per due paia di cuffie. Avete letto bene, meno di quello che costano cuffie di brand meno famosi. E come dicevamo in apertura potete scegliere fra le tre combinazioni di colore, due bianche, due nere o una per tipo.

L’offerta è valida su TomTop fino a esaurimento scorte. Vi ricordiamo inoltre che in questi giorni va in scena la promozione legata al Black Friday, che offre numerose altre possibilità di risparmio. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina speciale dedicata all’evento.

Informazione Pubblicitaria