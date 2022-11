Avete rotto un controller della vostra PlayStation 4 e ne state cercando uno dal prezzo contenuto? Avete un amico al quale dovete fare un regalo e non sapete cosa prendergli? Cafago, noto store online, presenta oggi un’ottima occasione per portarsi a casa un controller per Playstation 4 a un prezzo davvero strepitoso, comprensivo di spese di trasporto, IVA ed eventuali dazi doganali.

Controller PS4 in offerta

Realizzato in colore nero, il controller offre la connettività wireless con una copertura di 10 metri, così da poterlo utilizzare senza intralci di cavi e senza dover stare troppo vicino alla TV. È compatibile, oltre che con PS4, anche con PS4 Pro, PS4 Slim e PS3, per cui lo potete collegare a diverse console.

È dotato di una porta da 3,5 millimetri per collegare le vostre cuffie preferite e giocare senza disturbare chi vive insieme a voi, anche a notte fonda. Il controller può contare su un doppio motore di vibrazione, un pannello touch, una barra luminosa e il pulsante di condivisione. In questo modo giocare sarà ancora più realistico, con qualsiasi tipologia di gioco.

La batteria integrata ha una capacità di 800 mAh e, con una ricarica di circa tre ore, permette di giocare per 8-10 ore, più che sufficienti anche per le lunghe domeniche invernali da passare al caldo con la famiglia o con gli amici. Potete acquistare il controller wireless sostitutivo per PS 4 su Cafago utilizzando il link sottostante.

La spedizione avviene dai magazzini in Asia per cui la consegna richiederà un paio di settimane per essere consegnata. Tenetelo a mente se dovete fare un regalo di Natale, per evitare di fare brutte figure.

Acquista il controller PS4 su Cafago a 17,81 euro

