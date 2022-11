NVIDIA ha annunciato di avere stretto una partnership con Microsoft volta alla realizzazione di uno dei supercomputer con Intelligenza Artificiale più potenti mai creati sino a questo momento.

Una collaborazione per mettere a frutto le migliori tecnologie

Tale collaborazione tra i due colossi della tecnologia andrà avanti per diversi anni e proverà a sfruttare le migliori soluzioni che le due aziende sono riuscite a sviluppare fino ad oggi.

E così NVIDIA utilizzerà la tecnologia delle macchine virtuali scalabili di Microsoft per accelerare i progressi nei modelli di intelligenza artificiale generativa come DALL-E.

Stando a quanto si apprende, il supercomputer AI in questione sarà basato sull’infrastruttura di Microsoft Azure e potrà contare su decine di migliaia di potenti GPU per data center H100 e A100 di NVIDIA e sulla piattaforma di rete Quantum-2 InfiniBand.

Inoltre i due colossi tecnologici svilupperanno in collaborazione DeepSpeed, ossia il software di Microsoft dedicato all’ottimizzazione del deep learning.

E se vi state chiedendo a cosa servirà questo supercomputer AI, a dire di NVIDIA sarà sfruttato per “ricercare e accelerare ulteriormente i progressi nell’Intelligenza Artificiale generativa”.

NVIDIA si prepara al CES 2023

Sempre a proposito di NVIDIA, il popolare produttore ha annunciato che prenderà parte al CES 2023, manifestazione in occasione della quale terrà un evento, in programma per il 3 gennaio, per presentare le ultime novità dell’azienda.

Inoltre NVIDIA parteciperà alla manifestazione di Las Vegas con un apposito stand, nel quale i visitatori potranno scoprire e toccare con mano le ultime novità GeForce e GeForce NOW.

Tra i protagonisti dell’evento di gennaio un posto di primo piano spetta probabilmente alla nuova scheda grafica della serie GeForce RTX 40, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di RTX 4070 Ti.

Stando alle indiscrezioni, le GPU della serie RTX 40 di NVIDIA dovrebbero portare un miglioramento delle prestazioni di circa il 30% rispetto alle rispettive soluzioni della generazione precedente.

Tra le GPU presentate a Las Vegas vi dovrebbero essere anche RTX 4080 Ti/4090 Mobility con 16 GB di vRAM, RTX 4080 Mobility con 12 GB di vRAM, RTX 4070 Mobility con 8 GB di vRAM, RTX 4060 Mobility con 8 GB di vRAM, RTX 4050 Mobility con 6 GB di vRAM e RTX 3050 con 6 GB di RAM.

Con grande probabilità ci saranno novità anche per quanto riguarda le innovazioni GeForce e i titoli che supportano la tecnologia DLSS 3.

Appuntamento al 3 gennaio per scoprire cosa NVIDIA ha in serbo per noi per il prossimo anno.