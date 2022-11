In concomitanza con il debutto sul mercato dell’attesa scheda grafica GeForce RTX 4080, annunciata a settembre insieme alla RTX 4090, NVIDIA e i suoi partner dedicheranno un intero pomeriggio al gaming su PC con eventi RTX Day in alcuni punti vendita.

Mercoledì 16 novembre a partire dalle ore 15, in due punti vendita a Milano e in uno a Bergamo, NVIDIA permetterà ai visitatori di toccare con mano tutte le potenzialità di questa nuova GPU e offrirà loro l’opportunità di essere tra i primi gamer ad acquistare un esemplare.

NVIDIA organizza gli RTX Day a Milano e Bergamo per il lancio di GeForce RTX 4080

Presso il punto vendita AK Informatica Esport Palace, Via Giosuè Carducci, 4 – Bergamo, i visitatori potranno assistere a un’attività di assemblaggio PC. I modelli RTX 4080 custom a disposizione per l’acquisto saranno di MSI, ASUS, PNY, INNO3D.

Presso il Drako Milan Shop in Viale Abruzzi 48 a Milano verrà invece testata la GeForce RTX 4080 per apprezzarne tutte le potenzialità prima di acquistarla. I modelli custom disponibili saranno di MSI, ASUS, KFA2.

Nello store Next-Milan Shop in Via Procaccini, ang. Via Tartaglia a Milano, saranno disponibili per l’acquisto i modelli GeForce RTX 4080 di ZOTAC, ASUS, MSI e Gigabyte.

I prezzi delle schede grafiche GeForce RTX 4080 partono da 1.479 euro iva inclusa.

