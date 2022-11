Xiaomi è scatenata in ambito offerte negli ultimi giorni e la promozione di oggi riguarda il Robot Aspirapolvere Mi Robot Vacuum-Mop. L’azienda di elettronica contraddistinta dal colore arancione infatti propone il prodotto in oggetto con uno sconto di ben 200 Euro sul prezzo di listino e un ulteriore omaggio da scegliere durante il processo d’acquisto. Vediamo i dettagli.

Il Robot Aspirapolvere vi regala un altro prodotto

Per chi non lo conoscesse lo Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop è un tuttofare in casa dato che non è un semplice aspirapolvere ma si occupa anche di lavare i pavimenti. Supporta 3 modalità di pulizia (aspirazione, lavaggio, aspirazione + lavaggio) e ad esempio è capace di simulare la pulizia manuale con lucidature ripetute per ottenere risultati migliori. È ovviamente dotato di un serbatoio dell’acqua con, tra le altre cose, un sensore intelligente per protegge i pavimenti in legno offrendo un’intensità di rilascio su 3 livelli.

In tema potenza di aspirazione arriva fino a 2100 Pa mentre sulla torretta è posizionato un nuovo laser LDS per una mappatura ancora più precisa rispetto ai precedenti modelli.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop ha un prezzo di listino fissato a 399 Euro ma con lo sconto pre Black Friday è disponibile a 299 Euro. Attenzione però perché aggiungendolo a carrello riceverete un ulteriore sconto di 80 Euro e inserendo il codice sconto BFMOPP avrete uno sconto di ulteriori 20 Euro arrivando così a un totale di 199 Euro. Non è finita qui però: sempre nella fase di acquisto potrete scegliere di ricevere un omaggio a scelta fra (salvo esaurimento pezzi):

Bollitore elettrico: Mi Electric Kettle;

Lampada da Monitor: Mi Computer Monitor Light Bar;

Asciugacapelli: Mi Ionic Hair Dryer H300;

Router WiFi: Xiaomi Mesh System AX3000.

Insomma, un’offerta combo da non lasciarsi scappare assolutamente se già eravate alla ricerca di un valido robot aspirapolvere, non si tratta di un prodotto di fascia alta ma se non avete grosse e particolari esigenze va più che bene. Se vi ha convinto non vi resta che recarvi sul Mi Shop per procedere all’acquisto.