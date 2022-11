Trovare il regalo giusto per una persona non è sempre facile, soprattutto qualcosa di unico e non facilmente reperibile in commercio. Le stampanti 3D hanno preso sempre più piede e permettono di realizzare prodotti unici, ma richiedono la capacità di progettare un oggetto, a meno di non volersi “limitare” a qualcosa di già pronto, e per questo meno unico.

Quale potrebbe essere allora il metodo più semplice ed efficace per creare degli oggetti davvero unici? Uno scanner 3D, assolutamente, un dispositivo ormai abbordabile che vi permette di creare degli oggetti davvero unici, scansionando persone e oggetti esistenti per creare qualcosa di unico e davvero personale per chi dovrà riceverlo.

Creality CR Scan Lizard

Creality, azienda specializzata nella realizzazione di stampanti 3D, ha creato uno scanner tridimensionale dal prezzo accessibile a tutti, così da poter catturare scene di vita quotidiana e ricrearle in 3D con l’ausilio di una stampante. E se gli oggetti riprodotti non sono sufficientemente realistici? Impossibile, la tecnologia di Creality CR Scan Lizard ha una precisione di 0,05 millimetri, 50 micron, grazie all’utilizzo di sorgenti di luce invisibile che catturano ogni minimo dettaglio con una precisione assolutamente unica. A differenza dei modelli di precedente generazione, che richiedevano l’apposizione di punti adesivi sugli oggetti, CR Scan Lizard utilizza un algoritmo intelligente che non richiede alcuna preparazione. È sufficiente muovere lo scanner come durante un video per catturare ogni dettaglio e creare un modello 3D perfetto, in pochissimo tempo.

Insieme allo scanner viene fornito il software CR Studio 2.0, compatibile con Windows 10, Windows 11 e macOS, con il supporto ai processori Apple Silicon, con continui aggiornamenti online sia per il software che per lo scanner, al fine di migliorare le prestazioni nel tempo.

È possibile creare mappe a colori degli oggetti, con l’aiuto di uno smartphone o di una fotocamera digitale, affidando al software il compito di posizionare ogni colore al proprio posto. Al termine della scansione è possibile caricare i dati salvati su Creality Cloud così da poterlo condividere con una stampante 3D e produrre subito l’oggetto appena ricreato.

La scansione degli oggetti può avvenire manualmente, muovendo lo scanner attorno all’oggetto, o posizionandolo sul supporto e muovendo l’oggetto, lasciando una maggiore versatilità e libertà all’utente. Prima di lasciarvi al link per l’acquisto, insieme alle informazioni sul prezzo, vi ricordiamo che di recente Creality ha lanciato l’attività promozionale “Who Are Creators of Masterpieces”, che mette in palio scanner 3D, incisori laser, stampanti 3D e tanti coupon da utilizzare sullo store ufficiale.

Per partecipare vi basta seguire le istruzioni riportate in questa pagina, ricordando che l’attività è valida fino al 30 dicembre, con il tema che cambia ogni mese.

Potete acquistare Creality CR Scan Lizard sullo store ufficiale al prezzo di 645 euro, utilizzando il codice sconto LizBlog che riduce il prezzo del 15%.

Informazione Pubblicitaria