Siete incuriositi dagli smartwatch ma non volete assolutamente spendere qualche centinaio di euro per uno dei tanti modelli lanciati dai brand più affermati? E se vi dicessimo che bastano meno di 5 euro per avere uno smartwatch completo e ricco di funzioni? Non è uno scherzo, solamente una promozione dello store online Cafago che propone una vendita decisamente vantaggiosa per lo smartwatch D18.

Prendi 5 paghi 2

Un’offerta così non la trovate nemmeno nei migliori discount: acquistando cinque smartwatch (venduti a un prezzo di partenza già ottimo) ne pagherete soltanto due, con gli altri tre che vi saranno regalati. Ed essendo disponibile lo smartwatch in cinque diverse colorazioni, le potrete avere tutte a un prezzo davvero irrisorio, così da avere uno smartwatch diverso ogni giorno lavorativo. Lo smartwatch è infatti disponibile con cinturino nero, blu, verde, viola e rosso, per un look sempre diverso e adatto a ogni situazione, da quella elegante a quella casual o sportiva.

D18 è uno smartwatch con schermo circolare da 1,3 pollici e risoluzione di 240 x 240 pixel, con certificazione IP65 che lo rende resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua, per essere utilizzato senza problemi anche sotto la pioggia. Offre le classiche funzioni di fitness tracking, come il monitoraggio del sonno, il conteggio dei passi percorsi e delle calorie consumate, i promemoria per la sedentarietà e il tracciamento di diverse attività sportive.

Previous Next Fullscreen

I sensori luminosi posti nella parte inferiore dello smartwatch permettono di rilevare il battito cardiaco, misurare la pressione sanguigna e conoscere il livello di ossigeno nel sangue, fornendo quindi un quadro completo sulla propria salute. Non manca ovviamente la parte smart, con la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone, così come le chiamate e gli SMS, per non perdere nessuna cosa importante.

La batteria da 150 mAh garantisce una settimana di autonomia, anche se si tratta di un dato che può variare anche sensibilmente in base al tipo di utilizzo che ne viene fatto. Tra l’altro non è nemmeno necessario avere un cavetto sempre con sé: basta rimuovere una parte del cinturino per svelare un connettore USB da inserire nel PC o in un qualsiasi caricabatterie. Lo smartwatch D18 è in vendita su Cafago a 10,99 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali all’arrivo della merce in Italia.

In questi giorni però la promozione di Cafago permette di spendere appena 21,98 euro per portarsi a casa ben cinque smartwatch, pagandoli così 4,40 euro ciascuno. Un’ottima occasione se dovete fare qualche regalo ad amici o parenti e il budget è ridotto. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista D18 su Cafago a 21,98 euro (5 pezzi)

Informazione Pubblicitaria