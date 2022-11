Il settore dei notebook da gaming presenta un gran numero di opzioni ma raramente si trovano macchine complete a meno di 1.000 euro. La nuova offerta dedicata al Lenovo IdeaPad Gaming 3 in configurazione 15ARH7 è, quindi, l’occasione giusta per passare ad un notebook completo, ideale per il gaming e caratterizzato da un buon prezzo.

A proporre l’offerta sono due store noti ed affidabili. Il Lenovo IdeaPad Gaming 3, infatti, è disponibile in offerta sia da Comet che da Euronics che garantiscono lo stesso prezzo ed anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, affidandosi a Klarna oppure a PayPal. Ecco i dettagli dell’offerta dedicata al laptop per il gaming in mobilità di Lenovo.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: in offerta a 999 euro da Comet e Euronics

L’offerta dedicata all’ottimo Lenovo IdeaPad Gaming 3 di Comet ed Euronics è l’occasione giusta per passare ad un notebook da gaming completo ed in grado di offrire buone prestazioni. Entrambi gli store propongono il notebook di Lenovo, in configurazione 15ARH7, al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro con uno sconto del 33% rispetto al listino. In entrambi i casi, inoltre c’è tempo fino al 13 di novembre per sfruttare l’offerta.

Dal punto di vista tecnico, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 ha tutto quello che serve per garantire ottime performance in rapporto al prezzo, decisamente contenuto per il settore dei notebook da gaming. Il laptop di casa Lenovo presenta un display da 15,6 pollici di diagonale con un pannello IPS con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore AMD Ryzen 7 6800H con 8 Core e 16 Thread.

Il processore ha un clock base di 3,2 GHz ma può spingersi fino a 4,7 GHz con il Max Boost Clock. Da notare che il processore è realizzato con architettura Zen 3+ e processo produttivo a 6 nm di TSMC. Il TDP è di 45 W. A supportare la CPU nel suo lavoro troviamo 16 GB di memoria RAM DDR5-SDRAM a 4800 MHz. Il notebook di Lenovo presenta due slot per la RAM di cui uno solo è occupato. Per l’utente, quindi, c’è la possibilità di incrementare la memoria RAM disponibile, fino ad un massimo di 32 GB.

Per quanto riguarda l’archiviazione, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 esce dalla confezione con una memoria SSD m.2 da 512 GB con la possibilità, eventualmente, di incrementare lo storage con l’installazione di una nuova memoria SSD più capiente. A gestire la parte grafica troviamo, invece, la scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria GDDR6 dedicata. La GPU, nel gaming in Full HD, ha tutte le carte in regola per poter garantire buone prestazioni generali, anche con i titoli più recenti.

A completare la scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Gaming 3 troviamo il sistema operativo Windows 11 Home, una batteria da 45 Wh ed una webcam 720p con otturatore di protezione. La tastiera è retroilluminata ed ha layout italiano oltre ad un ampio touchpad ed il tastierino numerico. Da segnalare anche il supporto al Wi-Fi 6 oltre che al Bluetooth 5.1. La dotazione di porte comprende 2 porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A, 1 porta HDMI 2.0 ed 1 porta USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C. Ci sono anche una porta Ethernet RJ-45 ed un jack audio da 3,5 mm.

Per sfruttare l’offerta dedicata al Lenovo IdeaPad Gaming 3 disponibile a 999 euro da Comet oppure da Euronics è possibile seguire i link riportati qui di sotto. Per entrambe le offerte c’è tempo fino al 13 novembre per completare l’acquisto. Da notare che c’è la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal ed anche di optare per il ritiro in negozio gratuito, in modo da accelerare i tempi di consegna. Ecco i link per le offerte:

L’offerta dedicata all’ottimo notebook da gaming di Lenovo è solo una delle tante promozioni disponibili in questo periodo di sconti. Per restare aggiornati sulle promozioni del mese di novembre potete seguire le nostre pagine dedicate al Black Friday e al Cyber Monday. Ma i come quest’anno, infatti, le promozioni attese sono numerose.