Mancano pochi giorni alla festa dei single, il Single’s Day, una festività nata in Cina per celebrare l’orgoglio di essere single, la cui notorietà è esplosa negli ultimi anni anche a livello globale. Anche il mondo della tecnologia è interessato da un sacco di promozioni e, in vista dell’evento, vogliamo segnalarvi tre dispositivi che, a partire dalla mezzanotte del 10 novembre e fino alle 23:59 dell’11 novembre, saranno scontati del 15% su eBay, la nota piattaforma di e-commerce.

Si tratta di prodotti ottimi sia anche idea regalo di Natale sia come regalo: due smartphone Redmi e un tablet Xiaomi. per ottenere il prezzo indicato non sarà necessario inserire alcun codice sconto, visto che sarà applicato in automatico dal venditore. Ecco nel dettaglio i tre prodotti scontati.

Redmi Note 11

La prima proposta è Redmi Note 11, uno smartphone di fascia media di Redmi, arrivato sul mercato qualche mese fa ma ancora molto interessante, soprattutto per chi cerca un dispositivo dall’ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni. È dotato di uno schermo da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ e sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 680 affiancato da 4 0 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, più che sufficienti per la maggior parte degli utenti.

Non male il comparto fotografico, con una quadrupla fotocamera posteriore, con il sensore principale da 50 megapixel affiancato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e da due sensori da 2 megapixel per macro e ritratti. Nella parte frontale, con una soluzione punch hole, è presente invece un sensore da 16 megapixel per selfie di buona qualità.

Ottima l’autonomia, grazie a una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida a 33 watt, che permette di coprire senza particolari difficoltà anche le giornate più impegnative. La connettività include il supporto a 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e NFC per i pagamenti in mobilità, ma anche un emettitore a infrarossi e un connettore da 3,5 millimetri per le cuffie con filo.

In occasione del Single’s Day Redmi Note 11 (4-128 GB) è in promozione a 179,1 euro invece di 199 euro, davvero niente male. In offerta anche Redmi Note 11 in versione 6-128 GB, a 188,10 euro invece di 209 euro. Qui invece trovate la nostra recensione completa.

Xiaomi Pad 5

Il secondo dispositivo che vogliamo segnalarvi è il sempreverde tablet Xiaomi Pad 5, lanciato lo scorso anno ma ancora decisamente attuale vista la sua scheda tecnica che, in virtù di un prezzo molto allettante, lo rende una delle migliori scelte in questa fascia di mercato.

Dotato di uno schermo da 11 pollici con risoluzione WQHD+ e refresh a 120 Hz, il tablet dispone di uno Snapdragon 860 affiancato, nella versione in promozione per la festa dei single, da 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Oltre a un comparto fotografico che include una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una frontale da 8 megapixel, abbiamo quattro speaker stereo, batteria da 8.720 mAh con ricarica a 33 watt, e un’interfaccia, MIUI for Pad, che ha fatto il suo debutto proprio su questo tablet.

Potete acquistare Xiaomi Pad 5 a 328,50 euro invece di 365 euro durante la promozione. Qui invece trovate la nostra recensione completa.

Redmi 9C NFC (con regalo)

Chiudiamo con Redmi 9C, uno degli smartphone entry level più apprezzati dagli utenti, tanto che il brand, pur avendolo introdotto da diverso tempo sul mercato, non ha ancora lanciato un successore. Dotato di schermo HD da 6,53 pollici e MediaTek G35, con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, lo smartphone è ideale per chi vuole spendere poco e non ha particolari necessità.

È comunque dotato di supporto alle reti 4G, WiFi dual band, Bluetooth 5, GPS e NFC per i pagamenti in mobilità, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia davvero sorprendente. Dispone inoltre di un connettore da 3,5 mm, emettitore a infrarossi e lettore di impronte digitali nella cover posteriore.

Potete acquistarlo, solo l’11 novembre, a 136,80 euro invece di 152 euro, ricevendo in omaggio le cuffie true wireless Redmi Buds 3 Lite. Qui trovate la nostra recensione di Redmi 9C.

