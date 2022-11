Il Gruppo LEGO ha presentato in queste ore i due nuovi set dedicati al Capodanno Lunare, una serie che da qualche anno sta ottenendo un ottimo successo, soprattutto tra gli appassionati di culture orientali. Il primo permette di ricreare una tradizionale sfilata del Capodanno Cinese, che quest’anno festeggerà l’arrivo dell’Anno del Coniglio, il secondo invece riproduce due tipiche decorazioni ricche di simboli della tradizione cinese in occasione del nuovo anno.

Sfilata del Capodanno Lunare LEGO

Il più grande dei due nuovi set (è composto da 1.653 pezzi) è quello dedicato alla tradizionale sfilata che festeggia l’arrivo del nuovo anno in Cina, dedicato quest’anno al coniglio. La sfilata è composta da tre elementi che possono essere costruiti separatamente, grazie a tre diversi manuali, e che possono successivamente essere collegati tra loro con un coniglio, un drago e un carro dei musicisti con un tamburino che suona automaticamente il tamburo.

Il set è davvero ricco di minifigure, ben 18, proseguendo la tradizione che vuole i set di questa serie molto soddisfacenti per chi adora gli omini LEGO. Tra i tanti figuranti troviamo anche un astronauta viola, che farà la felicità di quei collezionisti che puntano ad avere uno dei personaggi più ricercati tra le minifigure LEGO.

Troviamo poi un figurante travestito da coniglio, numerosi musicisti, una famiglia completa e personaggi travestiti da Monkie Kid, altro personaggio della tradizione cinese che dispone di una propria serie LEGO. Il set Sfilata del Capodanno Lunare LEGO sarà in vendita sul sito ufficiale LEGO.com e nei LEGO store a partire dal 25 dicembre al prezzo di 99,99 euro.

Display del Capodanno Lunare LEGO

Il secondo set dedicato al Capodanno Lunare propone due decorazioni da esporre in casa o in ufficio per celebrare il nuovo anno. Nel primo modello sono presenti lingotti d’oro da costruire nello stile Yuan Bao, due carpe Koi di buon auspicio, tasche rosse che simboleggiano gli auguri e la fortuna e il messaggio “Zhao Cai Jin Bao” che augura ricchezza e fortuna a tutta la casa.

La seconda decorazione invece rappresenta una grande peonia di Moutan insieme ad altre peonie più piccole, con il messaggio “Hua Kai Fu Gui” che augura prosperità e felicità a tutta la casa. Anche in questo caso sono presenti due manuali di istruzioni così da permettere ad amici e familiari di partecipare alla costruzione del set in modo separato, confrontandosi poi sulle tecniche realizzative e sul risultato finale.

Il set è composto da 872 pezzi e non include alcuna minifigure, con ogni elemento che misura 21 centimetri di altezza, 21 di larghezza e 8 di profondità. Il set Display del Capodanno Lunare LEGO sarà in vendita a partire dal 25 dicembre sul sito LEGO.com e negli store ufficiali al prezzo di 79,99 euro.