OPPO annuncia oggi il lancio delle cuffie true wireless Enco Air2 Pro dotate di un driver con diaframma titanizzato da 12,4 mm che garantiscono prestazioni audio superiori alla media, merito anche dei bassi potenti, delle alte frequenze cristalline e della cancellazione attiva del rumore (ANC).

Inoltre, la configurazione con doppio microfono e l’algoritmo di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale migliorano ulteriormente la qualità audio durante le chiamate, con la possibilità di udire i suoni dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari.

OPPO lancia le cuffie true wireless Enco Air2 Pro eleganti e comode

Le nuove cuffie TWS Enco Air2 Pro di OPPO vantano un design caratterizzato dalla presenza di alcune piccole bolle trasparenti che aggiungono un tocco di raffinatezza alla custodia creando un elegante strato traslucido.

Anche l’ergonomia delle cuffie è stata ulteriormente migliorata rispetto alla versione precedente, grazie a un nuovissimo design curvo che aumenta la sporgenza delle cuffie per facilitare loro estrazione dall’astuccio.

Il design aerodinamico delle Enco Air2 Pro massimizza il comfort e riduce al minimo l’affaticamento dovuto all’uso prolungato e grazie alla certificazione IP54 le cuffie possono essere utilizzate anche durante le sessioni di allenamento.

L’autonomia può arrivare fino a 7 ore di utilizzo e con la custodia di ricarica si possono raggiungere 28 ore di ascolto ininterrotto, inoltre le cuffie supportano la tecnologia di ricarica rapida di OPPO che consente di ottenere 2 ore di riproduzione in soli 10 minuti.

OPPO Enco Air2 Pro sono dotate di connessione Bluetooth 5.2 binaurale e sono progettate per impostare automaticamente la modalità a bassa latenza durante le sessioni di gioco, infine le cuffie supportano controlli smart touch come il doppio tocco sugli auricolari per scattare una foto.

Disponibilità e prezzi delle cuffie Enco Air2 Pro

Le cuffie OPPO Enco Air2 Pro sono disponibili nelle colorazioni White su OPPO Store e Mediaworld a un prezzo consigliato al pubblico di 79,99 euro. Il prodotto è acquistabile anche su Amazon dove attualmente sono in offerta al prezzo di 59,99 euro.

