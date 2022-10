Unieuro e Euronics chiudono il mese di ottobre con una nuova tornata di offerte. Da Unieuro, infatti, è appena partito il “Temptation Black Friday” con tante offerte, sia online che in negozio, valide fino al prossimo 2 di novembre. Euronics, invece, ha annunciato la partenza delle offerte SOTTOCOSTO con sconti, in esclusiva sul suo store online, fino al 50%. La campagna promozionale di Euronics continuerà fino al prossimo 6 novembre.

Grazie alle offerte Unieuro ed alle offerte Euronics è, quindi, possibile acquistare una lunga serie di prodotti tech a prezzo scontato. Qui di seguito andremo ad analizzare le nuove offerte con l’obiettivo di evidenziare le promozioni più vantaggiose da cogliere al volo per massimizzare il risparmio sull’acquisto dei prodotti tech desiderati. Ecco tutti i dettagli sulle nuove offerte:

Unieuro: ecco le migliori offerte del Temptation Black Friday

Partiamo da Unieuro e dalle nuove offerte del Temptation Black Friday. In questo caso, le promozioni sono molteplici e coprono diverse categorie di prodotti. Da notare, ad esempio, la possibilità di acquistare alcuni ottimi notebook a prezzo scontato. Ecco le migliori opzioni:

Non mancano diversi prodotti Apple in sconto:

Da valutare anche diversi wearable in offerta:

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte disponibili su Unieuro con questa nuova tornata di sconti. Ricordiamo che le offerte sono valide sia online che in negozio e che, scegliendo l’acquisto online, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal o Klarna. Per tutti i dettagli sulle offerte potete dare un’occhiata al link qui di seguito:

>> Scopri qui tutte le offerte di Unieuro <<

Euronics lancia nuove offerte SOTTOCOSTO in esclusiva online: ecco le migliori proposte

Passiamo ora alle offerte Euronics. Anche in questo caso, le offerte dedicati ai notebook sono le protagoniste assolute di questa tornata di sconti. Tra i migliori modelli in offerta troviamo:

Da segnalare anche le diverse offerte proposte da Euronics per smartwatch e cuffie wireless. Tra le promozioni in corso troviamo:

Anche in questo caso, le offerte Euronics includono un gran numero di opzioni aggiuntive oltre ai prodotti citati. Per un quadro completo sulle offerte è, quindi, possibile accedere al sito Euronics e consultare tutti i prodotti protagonisti del nuovo SOTTOCOSTO. Ricordiamo che le offerte sono disponibili solo online, ma c’è la possibilità di optare per il ritiro in negozio, e che è possibile scegliere di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna o con PayPal. Ecco tutte le offerte valide fino al prossimo 4 di novembre.

>> Scopri qui tutte le offerte SOTTOCOSTO di Euronics <<