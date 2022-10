Nella giornata di oggi Corsair ha portato sul mercato italiano un nuovo mouse da gaming di fascia media, ma dotato di parecchie caratteristiche e funzioni apprezzabili dai videogiocatori. Si chiama Katar Elite Wireless e si presenta come un mouse che punta molto sulla leggerezza, con i suoi soli 69 grammi. Il prezzo è piuttosto interessante se rapportato alle specifiche tecniche, che andiamo subito a snocciolare.

Corsair Katar Elite Wireless in breve

Un peso piuma con solide performance. Lo definisce così Corsair, che con questo nuovo mouse punta ai videogiocatori che cercano un prodotto leggero, che non stanchi ma che sia tuttavia ricco di funzioni. Katar Elite Wireless è un dispositivo compatto che meglio si adatta alle impugnature claw e fingertip, dotato di sei tasti programmabili con macro e opzioni di scelta rapida.

Il sensore ottico è un Corsair Marksman ad alta precisione da 26.000 DPI, regolabile attraverso intervalli di risoluzione di 1 DPI. I pulsanti principali vantano invece la tecnologia Corsair Quickstrike, il sistema di tensionamento a molla senza gap fra i pulsanti stessi e gli switch meccanici OMRON (garantiti per 60 milioni di click).

Da segnalare per Corsair Katar Elite Wireless anche l’hyper-polling di 2.000 Hz (la frequenza con cui il mouse segnala al computer la propria posizione, per inciso), la latenza inferiore a 1 ms e la possibilità di connessione sia Bluetooth che Wireless, da cui dipende anche la durata della batteria: fino a 110 ore di autonomia nel primo caso, e fino a 60 nel secondo.

Per quanto riguarda infine la personalizzazione, c’è a supporto il software Corsair iCUE che assicura un controllo completo del dispositivo: si va dalla retroilluminazione RGB del logo, sincronizzabile con il proprio sistema, alla programmazione dei tasti, con tanto di archiviazione integrata che permette di utilizzare in ogni occasione i propri profili personalizzati con macro, funzioni e impostazioni DPI

Disponibilità e prezzi di Corsair Katar Elite Wireless

Come anticipato, Corsair ha presentato in Italia Katar Elite Wireless proprio oggi, mouse che è già acquistabile al prezzo di 79,99 euro direttamente sul sito web del produttore o presso i rivenditori autorizzati come Amazon (dove nel momento in cui scriviamo costa inspiegabilmente molto di più).

Potrebbe interessarti anche: i migliori mouse del mese, la nostra selezione aggiornata