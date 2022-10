Xiaomi ha lanciato un nuovo gadget che va ad aggiungersi al suo catalogo di prodotti MIJIA. Questa volta il produttore cinese ha realizzato una torcia multifunzione che può rivelarsi utile in svariate situazioni.

Caratteristiche della torcia multifunzione Xiaomi MIJIA

La torcia multifunzione MIJIA ha una portata di 240 metri e una luminosità di 1000 lumen con tre livelli di luminosità: bassa, media e alta, inoltre la testa della lampada supporta anche la messa a fuoco telescopica.

Il gadget è utile anche in caso di emergenza, poiché include una taglierina per le cinture di sicurezza e un accessorio a comparsa per rompere i finestrini, inoltre consente di accendere la luce di emergenza con la semplice pressione di un pulsante e le luci laterali possono essere utilizzate in varie di situazioni.

La torcia è munita di una guida di scorrimento rotante e di una regolazione della rotazione grandangolare, inoltre può essere fissata magneticamente su superfici metalliche e staffe.

La torcia multifunzione Xiaomi MIJIA è alimentata da una batteria al litio da 3100 mAh che può durare fino a 90 ore e un indicatore di alimentazione a due colori mostra l’autonomia residua. La torcia può essere ricaricata tramite la sua porta USB-C, tuttavia Xiaomi non fornisce indicazioni sui tempi di ricarica.

Disponibilità e prezzi della torcia multifunzione Xiaomi MIJIA

La torcia multifunzione Xiaomi MIJIA è attualmente disponibile in Cina sulla piattaforma di crowdfunding Youpin al prezzo di 169 yuan (circa 24 euro) che diventerà di 199 yuan (circa 28 euro) al termine della campagna di raccolta fondi.

Le spedizioni sono previste a partire dal 27 ottobre, ma al momento non ci sono ancora indicazioni in merito a un’eventuale commercializzazione del prodotto presso altri mercati.

