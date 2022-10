Meta sta sviluppando un nuovo sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale per tradurre in tempo reale il parlato. La tecnologia è orientata alle lingue che sono principalmente solo verbali come l’Hokkien che è parlato da milioni di persone di origine cinese sparse nel mondo.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg mostra una conversazione tradotta in tempo reale dall’inglese al cinese mandarino (l’idioma più simile all’Hokkien) e viceversa tramite l’IA che è riuscita a migliorarsi attraverso l’addestramento progressivo.

Per la traduzione vocale Meta ha sviluppato vari metodi, come l’utilizzo della traduzione vocale in unità per tradurre il parlato in ingresso in una sequenza di suoni acustici per generare le relative forme d’onda, oppure fare affidamento sul testo di una lingua correlata, in questo caso il cinese mandarino.

Lo scopo della società è di abbattere le barriere linguistiche sia nel mondo reale sia nel metaverso su cui l’azienda punta moltissimo.

Meta ha riferito di aver creato il primo traduttore vocale simultaneo per lingue principalmente parlate anziché scritte e che la sua natura open source permetterà alle persone di sfruttarlo per più idiomi.

Sebbene il modello di traduzione hokkien sia ancora in lavorazione e possa tradurre solo un’intera frase alla volta, è un passo verso un futuro in cui sarà possibile la traduzione simultanea tra le lingue.

