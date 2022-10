La nuova Renault Kangoo è stata presentata al Salone di Parigi in versione completamente elettrica. Renault Kangoo E-Tech Electric offre tutte le caratteristiche, le dotazioni di sicurezza e il comfort della versione a combustione.

L’elegante e spaziosa familiare di Renault dispone di una seconda fila comoda e più spaziosa di qualsiasi altro veicolo della sua categoria con tre posti che possono ospitare agevolmente tre adulti e una confortevole bocchetta dell’aria per i passeggeri posteriori.

Renault Kangoo E-Tech Electric mette a disposizione oltre 49 litri di spazio incluso il cassetto Easy Life, un ampio bagagliaio da 850 litri e la possibilità di ampliarlo a 2.500 litri con la panca scorrevole della seconda fila, inoltre le innovative barre da tetto possono essere regolate senza l’uso di attrezzi.

La nuova auto elettrica di Renault include 14 sistemi di assistenza alla guida, inclusa l’automazione di livello 2 per una maggiore sicurezza. All’interno dell’abitacolo trova spazio la nuova plancia con il cruscotto che mostra le informazioni E-Tech.

La nuova batteria agli ioni di litio ha 45 kWh permette alla Kangoo E-Tech Electric di percorrere fino a 285 km (ciclo WLTP), mentre il motore elettrico da 90 kW eroga 245 Nm di coppia immediatamente disponibile.

Una modalità Eco limita la velocità massima del veicolo a 110 km/h e la potenza a 56 kW per ottimizzare l’autonomia.

Le batterie hanno una garanzia di 8 anni o 160.000 km e prima di ciò Renault provvederà alla sostituzione gratuita se la loro capacità dovesse scendere al di sotto del 70% della loro capacità nominale (SoH).

L’impianto frenante idraulico convenzionale è dotato di un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System) che massimizza la rigenerazione dell’energia.

Il conducente può scegliere una delle tre modalità di frenata rigenerativa: Vela fornisce una rigenerazione limitata per la guida su autostrade e superstrade, Drive è la rigenerazione predefinita per l’uso in una varietà di situazioni e Freno fornisce la massima rigenerazione per l’utilizzo negli ingorghi o su strade di montagna.

Le varie combinazioni di modalità di trazione e frenata offrono al guidatore sei opzioni per ottimizzare la comodità e l’autonomia in base all’uso del veicolo e alle condizioni di guida.

La nuova Kangoo E-Tech Electric dispone di un sistema di climatizzazione a doppia zona alimentato da una pompa di calore, inoltre può essere dotata di parabrezza, volante e sedili riscaldabili.

Il veicolo viene fornito con un caricabatterie CA trifase da 11 kW per uso domestico, un caricabatterie rapido AC da 22 kW che consente di passare dal 5% all’80% in 2 ore e 30 minuti e un caricabatterie DC da 80 kW che permette di recuperare 170 km in circa 30 minuti.

Collegata a un punto di ricarica pubblico da 11 kW, la nuovissima batteria di Kangoo E-Tech Electric si ricarica dal 15% all’80% in 2 ore e 40 minuti e dal 15% al ​​100% in meno di 6 ore su una wallbox da 7,4 kW.

Infine, tramite l’app per smartphone MyRenault o il sistema multimediale Renault Easy Link, All-new Kangoo E-Tech Electric è dotata di servizi specifici tra cui:

Ricarica programmata della batteria e monitoraggio remoto dello stato della batteria

Preriscaldamento o preraffreddamento programmato dell’abitacolo

Un localizzatore di punti di ricarica per il percorso programmato

Le destinazioni raggiungibili con la carica residua della batteria

Renault Kangoo E-Tech Electric è disponibile in tre allestimenti: Authentic, Equilibre e Techno. La Casa offre la possibilità di effettuare ordini a partire da novembre con le consegne previste all’inizio del 2023.

