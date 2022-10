Di tanto in tanto eBay lancia delle nuove interessanti offerte e nelle scorse ore è arrivata una promozione che farà felici tutti quelli che devono fare degli acquisti di prodotti smart home.

La nuova promozione a cui facciamo riferimento sarà in vigore fino alle ore 23:59 del 30 ottobre 2022 e consentirà a ciascun utente di usufruire di uno sconto del 20% su una spesa minima di 20 euro (con uno sconto massimo di 100 euro).

E, aspetto ancora più interessante, eBay consentirà a ciascun utente di sfruttare questa promozione fino a 3 volte.

Come approfittare della nuova promozione di eBay

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa nuova iniziativa della popolare piattaforma di acquisti online non dovete fare altro che visitare la pagina dedicata (la trovate seguendo questo link), scegliere i prodotti da acquistare tra quelli inclusi in essa (il coupon, infatti, è valido soltanto sulle categorie e per i venditori ivi presenti), aggiungerli al carrello e, prima di procedere al pagamento, digitare nel campo Aggiungi i coupon il codice sconto CASA22.

Il team di eBay ricorda che per usufruire di tale promozione è necessario usare come metodo di pagamento PayPal oppure una carta di credito o di debito.

L’iniziativa è riservata agli utenti registrati che hanno già compiuto 18 anni e che usano un indirizzo di spedizione situato in Italia. Potete trovare il regolamento integrale seguendo questo link.

Qualche esempio di articoli smart home in offerta

A seguire riportiamo alcuni dei prodotti smart home in offerta tra quelli più interessanti (si tratta solo di esempi, in quanto gli articoli in promozione sono davvero numerosi):

Non ci resta altro da fare che augurarvi buoni acquisti.

Potrebbe interessarti anche: con Matter 1.0 inizia una nuova era per la smart home