Oggi Suunto ha presentato sul mercato italiano e internazionale un nuovo sportwatch di fascia medio-alta. Si chiama Suunto 9 Peak Pro e, dalla sua, offre tante funzioni sportive, un design piuttosto robusto e resistente, e la solita cura che l’azienda finlandese riserva al software, specie per quanto riguarda lo sport.

Rispetto al suo sodale Suunto 9 Peak si differenzia in primis per via della presenza di un nuovo processore, di una batteria più capace e quindi in grado di offrire un’autonomia maggiore, e dell’uso per la del titanio in alcune versioni, fra le altre cose. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di Suunto 9 Peak Pro

Suunto 9 Peak Pro è stato progettato con un chipset dotato di una nuova architettura, più potente e prestante, pur essendo efficiente e in grado di garantire la migliore durata della batteria rispetto ai prodotti di dimensioni simili presenti sul mercato. La nuova interfaccia utente, con icone e numeri più grandi, con il largo uso dello sfondo bianco e colorato, rendono l’orologio più facile da usare e da leggere durante le attività sportive, consentendo agli appassionati di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio.

Con tali parole il vice presidente del prodotto Suunto Sami Männistö introduce questo nuovo sportwatch di fascia medio-alta (superiore al 5 Peak che abbiamo recensito di recente), un dispositivo che per certi versi è simile al Suunto 9 Peak presentato un anno e mezzo fa, che tuttavia ne migliora alcuni aspetti.

Parliamo di un orologio GPS multisport realizzato in Finlandia col 100% di energia rinnovabile, con materiali di alta qualità: titanio per la ghiera (nella versione relativa), cristallo di zaffiro a proteggere il display e poliammide rinforzata con fibra di vetro per la cassa. I cinturini sono in silicone, da 22 mm, la resistenza è garantita: è resistente all’acqua fino a 100 metri di profondità e testato in conformità agli standard militari (MIL-STD-810H).

Suunto 9 Peak Pro è particolarmente leggero (55 grammi) ma soprattutto sottile (appena 10,8 mm lo spessore, mentre è pari a 43 mm il diametro), ed è dotato di uno schermo da 1,2″ a matrice con risoluzione 240 x 240 pixel retroilluminato a LED.

La batteria, come anticipato, è uno dei suoi punti di forza. Suunto dichiara 21 giorni di autonomia con un uso standard, 40 ore in modalità Performance con GPS attivo, 70 in modalità Endurance e 300 in modalità Tour. Discorso ricarica, serve un’ora per passare da 0 a 100% e 10 minuti per ottenere un’autonomia sufficiente per allenarsi due ore.

C’è un ampio ventaglio di sensori a bordo di Suunto 9 Peak Pro: oltre al cardiofrequenzimetro con funzioni per rilevare l’ossigenazione del sangue e al Bluetooth LE, non mancano la bussola, i sistemi satellitari (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS) e l’altimetro barometrico. Per inciso, è in grado di connettersi contemporaneamente a quattro sistemi satellitari diversi e a un massimo di 32 satelliti singoli a garanzia di velocità e precisione del segnale anche nelle aree e condizioni più difficili.

Discorso funzioni sportive, sono presenti 95 modalità fra cui scegliere, i report sulle attività giornaliere, le sfide, le informazioni sul recupero e tanti altri parametri utili per gestire i propri allenamenti. C’è anche la possibilità di seguire i percorsi e di sincronizzarli da Strava o dall’app companion Suunto, applicazione utile per personalizzare e per aggiornare l’orologio.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Suunto 9 Peak Pro

Suunto 9 Peak Pro è stato presentato sul mercato italiano e mondiale oggi, 11 ottobre 2022, dove arriva a prezzi che partono da 499 euro per i quattro modelli con la ghiera in acciaio inossidabile (All Black, Forest Green, Ocean Blue e Pearl Gold), e a 629 euro per le due versioni in titanio (Titanium Sand e Titanium Slate).

In attesa che arrivi su Amazon, è già possibile preordinarlo sul sito web ufficiale, con le spedizioni che partiranno il prossimo 25 ottobre, data di uscita effettiva.

Potrebbe interessarti anche: i migliori sportwatch del mese, la nostra selezione aggiornata