Dalla piattaforma LEGO Ideas, una vera e propria fucina di idee dove chiunque può presentare un proprio progetto nella speranza di vederlo diventare un giorno un set ufficiale, arriva il quarantacinquesimo set della serie. Ideato da Donat Fehérvari, un fan di soli 16 anni, ha ottenuto il supporto di 10.000 fan ed è stato scelto dal team LEGO per diventare un set ufficiale.

Si chiama Calcio balilla LEGO Ideas e celebra la passione per il calcio e per i mattoncini con un modello in scala di un vero e proprio calcio balilla. In questo modo potrete sfidare i vostri amici in divertentissime partite, sempre diverse e avvincenti. Tra i primi a provare il nuovo set ci sono Thierry Henry, già vincitore della Coppa del Mondo di calcio, e la stella del Manchester United Marcus Rashford, protagonisti di un simpatico video che li ha visti sfidarsi davanti a un pubblico in delirio.

Il campione francese ha così commentato il nuovo set LEGO:

“Per tutta la mia carriera, ho giocato a calcio in ogni luogo che si possa immaginare, dal giardino di casa fino ad arrivare negli stadi di tutto il mondo. E adesso anche con il set Calcio balilla LEGO Ideas! Con questo modello, il Gruppo LEGO ha offerto un nuovo modo di giocare a calcio, tenendo vivo lo spirito sportivo di tutti i fan e le fan. Non vedo l’ora di vedere come il nuovo set LEGO avvicini ed unisca le persone di tutto il mondo attraverso questo meraviglioso biliardino in formato mattoncini!”

Calcio balilla LEGO Ideas, perfetto per tutti

Prima di iniziare a giocare è possibile scegliere la propria squadra, composta da cinque minifigure, e sistemare fino a 60 minifigure sugli spalti. Nel set sono incluse 22 minifigure, con 44 diversi volti e capigliature, così da creare per ogni partita squadre completamente diverse, ognuna con giocatori di colore diverso, con espressioni particolari e capelli unici.

Oltre che per giocare, il set Calcio balilla LEGO Ideas è perfetto anche per esposizione, diventando un perfetto elemento di arredo, con il suo design unico e moderno. Gli elementi di scorta (teste e capelli) possono essere riposti sotto agli spalti, per essere a disposizione prima del fischio di inizio di ogni partita, così da creare squadre aderenti alla realtà o comunque personalizzate.

Antica Bracanov, il designer del Gruppo LEGO che ha fatto diventare realtà il Calcio balilla, ha esaltato l’idea di Donat Fehérvari:

“Ciò che rende così unico il set Calcio balilla LEGO Ideas, è che stimola davvero lo spirito sportivo. L’idea di Donat esprime appieno tutte le emozioni che i fan provano quando guardano una partita di calcio. Il Gruppo LEGO è estremamente orgoglioso di aver creato questo modello, permettendo agli appassionati di esprimere il proprio amore per il calcio attraverso i mattoncini e non le scarpette.”

Il nuovo set sarà presentato dal vivo in occasione della campagna LEGO For The Joy of Play, in programma il 29 e 30 ottobre a Parigi, con la possibilità di giocare con speaker ispirazionali che daranno un tocco di realismo alle partite. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti potete visitare questa pagina del sito ufficiale LEGO.

Il set Calcio balilla LEGO Ideas (21337) è composto da 2.339 pezzi e una volta montato misura 41,28 x 29 x 15,26 centimetri. Sarà in vendita a partire dal primo novembre su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di 249,99 euro. Dal primo gennaio 2023 lo troverete anche nei Toys Center.