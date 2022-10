Vi piace fare sport all’aria aperta e vorreste essere sempre raggiungibili senza per forza dover portare con voi uno smartphone? La soluzione migliore è quella di avere uno smartwatch nel quale sia possibile inserire una SIM, così da avere le funzioni di un normale telefono ma con un ingombro decisamente ridotto.

Grazie a una promozione di Cafago oggi potete portarvi a casa LOKMAT APPLLP 9, uno smartwatch che riunisce le principali funzioni di uno smartphone in un dispositivo compatto e leggero, da tenere al polso per tracciare le vostre attività e non solo.

Uno smartwatch tuttofare

LOKMAT APPLLP 9 è dotato di uno schermo da 1,43 pollici con una risoluzione di 400 x 400 pixel, decisamente elevata quindi, per garantire una perfetta leggibilità dei contenuti visualizzati. Sotto lo schermo il produttore ha inserito un chipset MediaTek MTK6737 affiancato da un chip PAR2822, così da poter offrire una doppia modalità di funzionamento.

Con il primo chipset è possibile utilizzare lo smartwatch in modalità Android, sfruttando il fatto che il sistema operativo è Android 10 con la possibilità di installare le app che siamo abituati a utilizzare su uno smartphone. Se invece volete ridurre i consumi e utilizzare lo smartwatch come se fosse un fitness tracker, potete usare la Bracelet Mode, che utilizza il secondo chip per aumentare notevolmente l’autonomia.

Ad affiancare il chip troviamo 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, così da garantire prestazioni adeguate quando viene utilizzato Android 10. La parte smart è decisamente completa, a partire dalla fotocamera da 5 megapixel posta sul lato destro della cassa così da poter scattare foto in qualsiasi momento. Non mancano lo slot per nanoSIM, così da collegarsi alle reti 4G e un ricevitore GPS+GLONASS per tracciare le proprie attività o per utilizzare un’app di navigazione e muoversi in sicurezza ovunque.

Niente male nemmeno la sezione dedicata al fitness tracking, con la misurazione della temperatura corporea nella zona del polso, misurazione del battito cardiaco, della pressione sanguigna e del livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, passi percorse, calorie bruciate e molto altro.

Tra le applicazioni integrate troviamo il Play Store, per scaricare migliaia di app in maniera gratuita, un browser, un’app per il rilassamento, calendario, sveglia e molto altro. Grazie alla connettività Bluetooth è possibile collegare speaker o cuffie, così da ascoltare musica durante gli allenamenti o in qualsiasi altra situazione, attingendo ai file dai servizi in streaming o dalla memoria interna.

Potete acquistare LOKMAT APPLLP 9 su Cafago al prezzo di 97,65 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali o tasse che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese.

Informazione Pubblicitaria