Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi l’imminente arrivo sul mercato del nuovo set LEGO Razor Crest, destinato a far impallidire le precedenti riproduzioni dell’astronave del cacciatore di taglie Din Djarin, meglio conosciuto con il nome de Il Mandaloriano. Co0me ci si aspetta da un set della serie UCS (Ultimate Collector Series), il livello del dettaglio è decisamente elevato, viste anche le dimensioni: il set infatti è lungo ben 72 centimetri, per dare vita a una delle astronavi più grandi tra quelle realizzate da LEGO.

LEGO Razor Crest UCS, bella ma costosa

Ancora una volta gli ingegneri della società danese hanno dato il meglio di sé, facendo ricordo a ben 6.187 pezzi per realizzare la copia più fedele dell’astronave che abbiamo imparato a conoscere nella serie TV Il mandaloriano. La parte superiore dell’astronave, insieme agli enormi motori, può essere sollevata per accedere all’interno dell’abitacolo, ricco di dettagli. A sua volta quest’ultimo è rimovibile, così da permettere l’accesso agli alloggi, dove posizionare i vari membri dell’equipaggio.

La nave è infatti in scala minifigure, offrendo quindi una doppia esperienza: pezzo da esporre per i più grandi, ottima fonte di divertimento per i più piccoli, che potranno ricreare tante situazioni con i propri personaggi preferiti. La Razor Crest è dotata di portelli laterali e di un vano di carico in cui è collocato un armadietto delle armi, insieme alla camera di congelamento al carbonio a misura di minfigure e una capsula di salvataggio che può essere staccata.

Il set 75331 LEGO Razor Crest UCS è completato da 5 minifigure: oltre al Mandaloriano sono presenti Mytrhos, Kuiil, Grogu in passeggino e un Blurrg costruibile da inserire successivamente nel vano di carico dell’astronave. Nella capsula di salvataggio può trovare posto una sola minifigure, così da creare tante diverse storie aumentando ulteriormente il divertimento.

Una volta assemblato il set misura 72 centimetri di lunghezza, 50 di larghezza e ben 24 di altezza, con un espositore sul quale collocare le cinque minifigure insieme a una scheda che riassume le principali caratteristiche della Razor Crest.

L’attesa per i fan è davvero breve visto che potrete acquistare il set LEGO Razor Crest UCS sul sito ufficiale LEGO a partire dal 7 ottobre. Per gli utenti iscritti al programma VIP però c’è la possibilità di acquistare la nuova astronave in anteprima a partire dal 3 ottobre. Il prezzo è in linea con gli altri modelli della serie UCS e visto il numero di pezzi impiegati e sostanzialmente equo.

Acquista LEGO Razor Crest UCS sul sito LEGO a 599,99 euro