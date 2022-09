È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento con DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport propone un’offerta davvero da non perdere. A partire da oggi e fino al prossimo 2 di ottobre, infatti, DAZN è disponibile a prezzo scontato per i primi 6 mesi. L’offerta è accessibile direttamente dal sito ufficiale e consente l’accesso completo a tutti i contenuti inclusi nell’abbonamento, comprese tutte le partite del campionato di Serie A oltre che la Serie B e il calcio internazionale con le partite dell’Europa League e di altre competizioni. Ecco i dettagli della promozione:

DAZN è in offerta a 24,99 euro al mese per 6 mesi ma solo per chi attiva l’abbonamento entro il 2 ottobre

La nuova promozione appena presentata da DAZN è disponibile da oggi e sarà accessibile soltanto fino a domenica 2 ottobre. L’offerta è semplice. L’abbonamento DAZN Standard, normalmente proposto a 29,99 euro al mese, è ora disponibile al prezzo scontato di 24,99 euro al mese. Il risparmio è, quindi, netto.

La promozione dura per i primi 6 mesi di abbonamento ma non prevede alcun obbligo di permanenza per il cliente che potrà interrompere il rinnovo automatico dell’offerta prima della fine del periodo promozionale. Lo sconto, che complessivamente ammonta a 30 euro, può essere ottenuto pagando con carta di credito, di debito oppure con il proprio account PayPal.

Da notare che la nuova offerta riguarda esclusivamente DAZN Standard e non il piano DAZN Plus (un eventuale passaggio a Plus, infatti, comporterà la perdita dello sconto mensile di 5 euro). Si tratta, quindi, della soluzione giusta per tutti gli utenti che puntano a seguire la Serie A e gli altri contenuti disponibili su DAZN (come l’Europa League, la Serie B e la Liga spagnola) a prezzo scontato.

Ricordiamo, inoltre, che gli utenti DAZN, con abbonamento Sky attivo, possono attivare anche l’offerta che consente l’accesso al canale Zona DAZN su Sky per seguire le partite disponibili sulla piattaforma anche tramite la TV satellitare, al costo di 5 euro in più. La nuova offerta, quindi, apre le porte a diverse occasioni aggiuntive per seguire gli eventi sportivi autunnali a prezzo scontato.

Per sfruttare la promozione dedicata a tutto lo sport di DAZN è possibile accedere al sito ufficiale della piattaforma, dal link qui di sotto, e richiedere subito l’attivazione della promozione. L’iniziativa è accessibile esclusivamente dal sito DAZN e non dall’app. Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 2 di ottobre per sfruttare la promozione-.

>> Attiva qui la nuova promo di DAZN entro il 2 ottobre <<