Con il prezzo del gas alle stelle e l’inverno alle porte, è più che mai importante dotarsi di strumenti che permettano di regolare in maniera intelligente. Cafago, store online che spedisce anche nel nostro Paese, propone una soluzione dal prezzo molto interessante e ricca di funzioni, dotata di connettività WiFi per poter essere controllata anche da remoto.

Un termostato intelligente

Disponibile anche in versione priva di WiFi, per chi preferisce limitare i rischi di violazione, il termostato è compatibile con le scatole da 60 a 86 millimetri ed è dotato di uno schermo touch a colori da 4,86 pollici, una soluzione che ne semplifica la gestione. Per evitare tocchi involontari, soprattutto da parte dei bambini, è anche possibile bloccare lo schermo così da mantenere la configurazione impostata.

Il termostato offre una precisione di un grado, sufficiente quindi per impostare in maniera accurata la temperatura in ciascuna delle quattro zone che possono essere controllate. È disponibile una programmazione settimanale con la modalità 5+1+1, così da avere temperature differenti per le giornate lavorative e per il fine settimana, quando magari le persone restano maggiormente a casa.

Previous Next Fullscreen

Tutte le impostazioni possono essere regolate in tempo reale dal vostro smartphone, anche quando non siete in casa, grazie alla companion app. In questo modo potrete ottimizzare i consumi abbassando la temperatura se prevedete di rimanere fuori casa, e alzarla solamente quando state per rientrare.

Sullo schermo sono ben visibili sia la temperatura programmata che quella reale dell’ambiente, insieme all’ora del giorno, al giorno della settimana e alla modalità attiva. L’installazione deve ovviamente essere effettuata da personale qualificato, a meno che non abbiate le necessarie competenze per intervenire sull’impianto elettrico e su quello di riscaldamento.

Il termostato può essere vostro a partire da 46,85 euro, cifra che include le spese di spedizione, l’IVA e gli eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese. A seguire il link per l’acquisto.

Acquistate il termostato touch su Cafago

Informazione Pubblicitaria