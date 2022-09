Ricorre oggi il Disney+ Day, la giornata che celebra il noto servizio di streaming di una delle più importanti major cinematografiche dei nostri tempi. La compagnia ha preparato una serie di iniziative destinate ai fan di tutto il mondo, in particolare per quelli che sono interessati a entrare a far parte della community Disney+.

Offerta di lancio imperdibile

Se non avete ancora sottoscritto un abbonamento (mensile o annuale) a Disney+, l’occasione odierna è davvero ghiotta. Da oggi e fino alle 23:59 di lunedì 19 settembre potete attivare un abbonamento a Disney+, o riattivare una sottoscrizione sospesa, pagando solamente 1,99 euro per il primo mese. Un’occasione irrinunciabile che vi permetterà di accedere ai tantissimi contenuti proposti da Disney+.

Tra i più interessanti ricordiamo i film dell’universo di Star Wars, ma anche la saga del Marvel Cinematic Universe, con tutti i film e le serie TV. A questo proposito ricordate che da oggi potrete vedere, sempre su Disney+, anche il nuovissimo film Thor: Love and Thunder, arrivato al cinema solo pochi mesi fa.

Come vedete dalla locandina qui sopra sono molte altre le première che andranno in onda oggi sul noto servizio di streaming, un modo diverso per ingannare il tempo in attesa del ritorno a scuola, o per passare una serata in famiglia se avete ripreso a lavorare.

Gli abbonati a Disney+ possono usufruire anche di altri vantaggi, a partire dalla possibilità, valida solo oggi, di entrare 30 minuti prima della normale apertura nei parchi Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in California e Parco Disneyland di Disneyland Paris, per prolungare i festeggiamenti.

In questa occasione i visitatori dei parchi potranno ammirare decorazioni esclusive, incontrare i personaggi con molte opportunità per fare foto con quelli più amati e molti altri vantaggi esclusivi.

Se non avete ancora sottoscritto un abbonamento a Disney+ o volete riattivarne uno sospeso non vi resta che accedere utilizzando il link sottostante per usufruire della promozione che vi consente di ottenere il primo mese di abbonamento a soli 1,99 euro. Successivamente pagherete 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno, ottenendo così ben due mesi di visione gratis.

Abbonati subito a Disney+