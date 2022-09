Il settore delle action cam si sta scaldando e dopo le immagini della nuova GoPro Hero 11 Black trapelate la settimana scorsa, ora è il momento della nuova Insta360 X3.

Insta360 X3 ha una risoluzione combinata di 72 megapixel e offre un display più grande, inoltre è dotata di sensori di immagine rivisti che insieme permettono di filmare a 360 gradi con una risoluzione di 5,7K.

In futuro si potranno acquisire video a risoluzione 4K quando si utilizzerà una singola fotocamera, mentre in precedenza si poteva arrivare a 1440p, inoltre è possibile effettuare registrazioni timelapse con una risoluzione di 8K. In modalità foto la nuova Insta360 X3 dovrebbe anche essere in grado di catturare immagini a 72 megapixel.

Il nuovo display da 2,29 pollici è anche più luminoso, oltre che più grande, e include pulsanti aggiuntivi, inoltre il controllo vocale dovrebbe essere più efficiente visto che utilizza un nuovo algoritmo.

Anche l’app è stata rivista e ora dovrebbe offrire più opzioni. Il produttore sta introducendo una nuova funzionalità che consente alla fotocamera di registrare sulla scheda SD per altri 15 o 30 secondi dopo aver premuto il pulsante di scatto e una speciale modalità di registrazione in loop che sovrascrive le riprese precedenti.

Secondo l’azienda la velocità di trasferimento dei dati tramite WLAN ora è superiore del 50 percento. La nuova action cam Insta360 X3 verrà presentata in Europa l’8 settembre 2022 con un prezzo consigliato di 539,99 euro.

