Google ha aggiunto le reazioni con le emoji in Google Documenti ad aprile, ma ora il colosso di Mountain View sta cercando di rendere più facile includerle nel documento che l’utente sta creando.

In questi giorni Google ha annunciato una nuova scorciatoia che consente di inserire facilmente un’emoji direttamente sulla linea di testo durante la scrittura, in modo da non obbligare l’utente ad aprire il selettore di sistema oppure copiare e incollare le emoji da altre app.

Il modo più semplice di inserire un’emoji in Google Documenti è digitare direttamente “@[nome emoji]”, tuttavia digitando “@emoji” verrà visualizzato un menu a tendina con la funzione di ricerca delle emoji.

La funzionalità è in rilascio per tutti gli utenti di Google Workspace e per quelli precedenti di G Suite Basic e Business, nonché tutti per gli utenti con account Google personali.

Per quanto riguarda le tempistiche, per i domini a rilascio rapido saranno necessari fino a 15 giorni, mentre per i domini a rilascio programmato l’implementazione graduale partirà dal 12 settembre.