Nelle ultime settimane sono trapelate varie informazioni in merito alle schede grafiche RTX 4080 e 4090 basate su Ada Lovelace di NVIDIA. Un’indiscrezione di oggi fornisce un’anteprima delle prestazioni dei modelli inferiori GeForce RTX 4060 Ti e RTX 4060.

Secondo quanto riportato su Twitter da @QbitLeaks le due schede grafiche sarebbero state testate rivelando quanto segue.

I primi presunti benchmark di NVIDIA GeForce RTX 4060 e 4060 Ti sembrano promettenti

La GeForce RTX 4060 Ti con un clock di circa 2.600 MHz assorbe tra 270 W e 280 W di potenza e ha ottenuto un punteggio di 8.600 nel benchmark 3D Mark Time Spy Extreme, emulando le prestazioni della GeForce RTX 3080.

La sorella minore GeForce RTX 4060 dotata di un clock di circa 2.700 MHz ha ottenuto 6.000 punti nello stesso benchmark assorbendo circa 240 Watt di potenza, più o meno lo stesso punteggio di una GeForce RTX 3060 Ti (200 W TGP).

L’incremento delle prestazioni apportato da Ada Lovelace dovrebbe essere molto più significativo di quanto descritto, tuttavia le due schede in questione molto probabilmente sono ancora lontane dalle versioni finalizzate, poiché potrebbero non vedere la luce fino al terzo trimestre o addirittura al quarto trimestre del 2023, quindi NVIDIA ha a disposizione ancora molto tempo per migliorarle.

