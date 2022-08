Il prossimo 8 settembre sarà il Disney+ Day. Si tratta di una giornata da segnare sul calendario per tutti gli abbonati al servizio di streaming di Disney, sempre più punto di riferimento dell’intrattenimento domestico. In occasione del Disney+ Day, infatti, debutteranno nel catalogo della piattaforma un gran numero di nuovi contenuti esclusivi che offriranno diverse ore di visione agli utenti. Ecco tutte le novità in arrivo in occasione del Disney+ Day:

Il prossimo Disney+ Day sarà un appuntamento imperdibile. Si tratta di una giornata in cui il catalogo del servizio registrerà una lunghissima serie di novità. Per gli utenti, quindi, sarà l’occasione per accedere a tanti contenuti in prima visione in grado di offrire ore e ore di visione, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al canone dell’abbonamento alla piattaforma.

Nel corso della giornata dell’8 settembre prossimo, infatti, sulla piattaforma di streaming arriveranno un gran numero di nuovi contenuti. Tra i più attesi c’è, sicuramente il debutto di Thor: Love and Thunder. L’ultimo film in ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe, infatti, dopo l’uscita nelle sale cinematografiche, è ora pronto per lo streaming e arriverà a brevissimo su Disney+.

Contemporaneamente sarà rilasciato anche il documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder. In tema di MCU, c’è da segnalare anche l’arrivo, sempre il prossimo 8 di settembre, del nuovo episodio della serie She-Hulk. Da non perdere anche il rilascio sulla piattaforma di Pinocchio, nuovo live action con Tom Hanks che va ad arricchire il catalogo di “Original” di Disney+.

Tra le novità in arrivo in occasione del Disney+ Day troveremo anche il documentario Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return che racconterà la produzione della serie TV disponibile sul servizio di streaming di casa Disney dallo scorso mese di maggio. L’immagine qui di sotto riassume l’elenco completo delle novità in programma per gli utenti Disney+ nel corso del prossimo 8 di settembre:

Ricordiamo che per accedere a tutto il catalogo di Disney+ è sufficiente attivare l’abbonamento (senza vincoli) al servizio. Per l’accesso alla piattaforma è possibile scegliere tra la sottoscrizione mensile, disponibile al costo di 8,99 euro al mese, e la sottoscrizione annuale, che invece presenta un costo di 89,99 euro. L’app di Disney+ è disponibile su tutte le principali piattaforme e con un singolo account è possibile accedere da quattro dispositivi in contemporanea.