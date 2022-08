Xiaomi ha lanciato un nuovo power bank che può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, grazie alla presenza di due porte USB-A e una porta USB-C.

Secondo l’azienda l’uscita USB-C da 22,5 W permette di caricare rapidamente un iPhone 13 dallo 0 al 58% in 30 minuti.

È possibile sfruttare la porta USB-C per ricaricare completamente il power bank a 22,5 W in 6,9 ore utilizzando ad esempio il caricabatterie Xiaomi GaN Type-C da 33 W, mentre con un comune caricabatterie da 5 W il power bank impiega circa 21,5 ore per caricarsi al 100%, tuttavia è possibile ricaricare il power bank anche utilizzando la porta Micro USB.

Xiaomi lancia un nuovo power bank da 20.000 mAh compatto e versatile

ll nuovo power bank di Xiaomi è dotato di una batteria agli ioni di litio da 20.000 mAh 74 Wh che secondo l’azienda è sufficiente per caricare un iPhone 13 quattro volte o un tablet Mi Pad 5 quasi due volte., inoltre è disponibile una modalità di ricarica a bassa corrente, attivabile tramite un pulsante sul dispositivo, che permette di preservare la durata della batteria quando vengono ricaricati piccoli dispositivi.

Il prodotto misura 150,6 x 72,2 x 26,3 mm ed è protetto contro il surriscaldamento e il sovraccarico, inoltre l’azienda suggerisce che il power bank è utilizzabile anche in aereo in quanto rientra nel limite dei 100 Wh.

Disponibilità e prezzi del nuovo power bank Xiaomi da 20.000 mAh 22,5 W

Il power bank Xiaomi da 20.000 mAh 22,5 W è attualmente acquistabile in Cina al prezzo di 149 yuan, corrispondenti a circa 22 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

