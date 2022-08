Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma con l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che sia sempre più ricca e piacevole.

Tra le novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori ne troviamo anche una che riguarda la crittografia end-to-end e che è stata avvistata con la versione 2.2231.1 di WhatsApp Desktop Beta.

Un nuovo avviso su WhatsApp Desktop Beta

Nei mesi scorsi è emerso che il team di WhatsApp ha in programma di introdurre un nuovo avviso informativo relativo al sistema di protezione garantito dal servizio di messaggistica e con tale release beta è stato messo a disposizione di una parte dei tester.

Così come viene mostrato da questo screenshot, alla fine dell’elenco delle chat viene mostrato un avviso che ricorda agli utenti che i messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end.

Pare che tale avviso sia visibile per una ristretta cerchia di utenti già da alcune settimane e anche sulle versioni per Android e iOS gli sviluppatori hanno aggiunto un avviso simile.

Inoltre lo staff di WABetaInfo visualizza un avviso come questo anche alla fine dell’elenco dell’aggiornamento di stato. Al momento non vi sono informazioni su quando il team di sviluppatori abbia in progetto di mettere tale funzionalità a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le versioni beta del servizio di messaggistica

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

L’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per Windows può invece essere scaricata dal Microsoft Store seguendo questo link.

Chi desidera provare in anteprima le novità studiate per i dispositivi Android, infine, può farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) o installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, disponibili su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).