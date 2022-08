Scegliere un nuovo notebook firmato HONOR non è mai stato così conveniente. Il brand, infatti, può contare sulla gamma MagicBook che include diverse soluzioni per tutti gli utenti in cerca di un portatile completo e in grado di offrire ottime prestazioni con un rapporto qualità/prezzo al vertice della categoria. Fino al prossimo 22 di agosto, inoltre, acquistare un nuovo MagicBook di HONOR diventa ancora più vantaggioso. Grazie all’utilizzo di un codice promozionale, infatti, è possibile ottenere un extra sconto sul prezzo d’acquisto del portatile desiderato. Ecco i dettagli:

La nuova offerta sui notebook HONOR è da cogliere al volo

È il momento giusto per acquistare un nuovo MagicBook di HONOR. La gamma di notebook del brand, infatti, può essere acquistata con un extra sconto del 10% che garantisce un ulteriore taglio di prezzo rispetto alle offerte già scontate. Per sfruttare la promozione è sufficiente utilizzare il codice ALAPTOP10 da applicare direttamente nel carrello in fase di completamento dell’acquisto, nella sezione “codice coupon”. Inserendo questo codice, lo sconto del 10% sarà immediatamente visualizzato con l’importo dell’acquisto che verrà ridotto garantendo un risparmio extra per l’utente.

Tra i modelli di notebook HONOR da acquistare sfruttando la promozione in corso, valida fino al 22 di agosto ricordiamo, troviamo il MagicBook 16 in sconto a 782 euro invece di 999,900 grazie al codice promozione che garantisce l’extra sconto del 10% rispetto alle offerte in corso. Il notebook in questione è dotato di un display da 16,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e del processore AMD Ryzen 5 5600H supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da notare che aggiungendo 1,90 euro è possibile abbinare al notebook le HONOR Earbuds 2 Lite.

C’è poi la possibilità di acquistare HONOR MagicBook 15 al costo di 584 euro invece di 799,90 euro. Anche in questo caso, l’extra sconto del 10% fa la differenza garantendo un risparmio aggiuntivo. Il notebook è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e presenta il processore Ryzen 5 5500U supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Anche in questo caso c’è la possibilità di ottenere le HONOR Earbuds 2 Lite a 1,90 euro in più.

A completare la gamma di notebook di HONOR da acquistare a prezzo scontato ci sono gli HONOR MagicBook X 14 e X15. Anche per gli entry level della gamma MagicBook c’è uno sconto extra del 10% a renderli ancora più convenienti. Per quanto riguarda X15, il notebook presenta il processore Intel Core i3-10110U con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per questo modello, è disponibile il codice promozionale ACPSX15 che garantisce uno sconto di 50 euro permettendo di completare l’acquisto a 349,90 euro invece di 399,90 euro.

C’è poi X 14 con processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per questo modello, il codice promozionale da utilizzare è A50CPSX14. Tale codice offre uno sconto di 50 euro che consente di acquistare il notebook a 449,90 euro invece di 499,90 euro. Entrambi i MagicBook sono disponibili con il bundle che include Earbuds 2 Lite a 1,90 euro in più.

Per tutte le offerte dedicate ai notebook di HONOR è possibile fare riferimento allo store online del brand. Da notare che acquistando tramite lo store è possibile sfruttare la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite Klarna. Per tutti i dettagli potete fare riferimento al link riportato qui di seguito. C’è tempo fino al 22 agosto per sfruttare le promozioni in corso.

>> Scopri le offerte sui notebook HONOR <<

Leggi anche: Migliori notebook di Agosto 2022: ecco i nostri consigli