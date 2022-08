Acer Store Italia lancia gli Sconti di Fuoco con tante nuove offerte dedicate ai notebook, ai monitor e agli accessori della gamma Acer. Questa nuova serie di offerte prende il via oggi e continuerà fino al prossimo 17 di agosto mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare prodotti ad un prezzo fortemente scontato. La promozione consente di accedere a sconti fino a 300 euro rispetto al prezzo di listino. Ecco tutte le offerte disponibili da oggi sull’Acer Store italiano:

Continuano le offerte proposte dall’Acer Store Italia che mette a disposizione degli utenti una selezione dei suoi prodotti migliori a prezzo scontato. Le offerte, valide fino al prossimo 17 agosto, consentono l’accesso a sconti fino a 300 euro. A disposizione degli utenti ci sono decime di offerte da sfruttare per acquistare un nuovo notebook, un monitor o un altro dei prodotti firmati Acer a condizioni agevolate. Da notare che è possibile contare su di uno sconto del 50% sugli accessori Acer acquistando uno dei PC in offerta sullo store.

Ecco alcune delle migliori offerte proposte da Acer sulla sua gamma di ultra-portatili:

Acer Swift 1 SF114-34 in offerta a 349 euro invece di 549 euro ; questo notebook è dotato del processore Intel Pentium Silver N6000 supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD; il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS

; questo notebook è dotato del processore supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD; il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS Acer Swift 3 SF316-51 in offerta a 499 euro invece di 699 euro ; il notebook è dotato del processore Intel Core i5-11300H affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e da un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS

; il notebook è dotato del processore affiancato da 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e da un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS Acer Swift 3 SF314-43 in offerta a 549 euro invece di 749 euro; il laptop presenta il processore AMD Ryzen 5500U con 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD; il display è da 14 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD

Da non perdere sono anche le offerte dedicate alla gamma di notebook da gaming di Acer. Ecco alcune delle migliori proposte:

Acer Nitro 5 AN515-57 in offerta a 899 euro invece di 1.199 euro; il notebook da gaming può contare sul processore Intel Core i5-11500H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; per la parte grafica troviamo la scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata mentre il display è da 15,6 pollici con pannello IPS da 144 Hz e risoluzione Full HD

il notebook da gaming può contare sul processore Intel Core i5-11500H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; per la parte grafica troviamo la scheda video con 4 GB di memoria dedicata mentre il display è da 15,6 pollici con pannello IPS da 144 Hz e risoluzione Full HD Acer Predator Helios 300 PH315-54 in offerta a 1.499 euro invece di 1.899 euro ; il notebook da gaming si basa sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD; a gestire il comparto grafico c’è la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata mentre il display è un’unità da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS con refresh rate da 144 Hz

; il notebook da gaming si basa sul processore Intel Core i7-11800H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD; a gestire il comparto grafico c’è la scheda video con 6 GB di memoria dedicata mentre il display è un’unità da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS con refresh rate da 144 Hz Acer Nitro 5 AN515-45 in offerta a 1.799 euro invece di 2.299 euro; il notebook presenta il processore Ryzen 7 5800H supportato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD; il comparto grafico è gestito dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8 GB di memoria dedicata mentre il display è un’unità IPS da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz

Acer sconta anche la sua gamma di Chromebook. Ecco alcune delle migliori offerte:

Acer Chromebook 315 in offerta a 299 euro invece di 399 euro con processore Intel Celeron N4020, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS touch

con processore 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS touch Acer Chromebook 314 in offerta a 349 euro invece di 449 euro; il Chromebook in questa configurazione presenta il processore Intel Pentium Silver N5030, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria flash oltre ad un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e pannello touch screen con tecnologia IPS

I prodotti indicati in precedenza sono solo una piccola selezione delle tante offerte proposte fino al prossimo 17 di agosto sull’Acer Store Italia. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono promozioni per tutte le esigenze. Per un quadro completo sui prodotti in sconto è possibile consultare il link che trovate a fine articolo.

Ricordiamo, inoltre, che i notebook in offerta sullo store di Acer sono disponibili con consegna gratuita. Per il pagamento, oltre al tradizionale pagamento in un’unica soluzione, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal oppure Klarna che consente di dilazionare il pagamento per un periodo di tempo più lungo.

Ecco, invece, il link per tutte le offerte dello store:

