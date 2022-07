Sony ha annunciato oggi tramite il blog ufficiale che sta rilasciando una nuova versione beta del software di sistema di PS5 che consentirà ai tester di sperimentare la nuova opzione che abilita l’uscita video a 1440p.

L’aggiornamento del firmware beta introduce anche altre novità come gli elenchi di giochi per la libreria, nuove funzionalità social e uno strumento per confrontare l’audio 3D con quello stereo prima di scegliere l’impostazione più adatta al proprio display.

Sony inizia a testare il supporto a 1440p per PS5

La nuova opzione per abilitare l’uscita video a 1440p sarà disponibile sono se PlayStation 5 è connessa a TV o monitor che supportano questa risoluzione e sarà apprezzabile solo con i giochi che supportano l’output nativo a 1440p, tuttavia i giochi 4K guadagneranno un miglioramento dell’anti-aliasing grazie al supersampling.

Per verificare se il display collegato a PlayStation 5 tramite HDMI supporta l’uscita 1440p, gli utenti che eseguono l’ultimo firmware beta possono andare nella sezione schermo e video della dashboard di PS5.

Sony avvisa che la frequenza di aggiornamento variabile non sarà supportata a 1440p, ma esclusivamente a 1080p e 4K.

L’ultimo aggiornamento del software PS5 include anche la possibilità di creare fino a 15 elenchi che possono contenere fino a 100 giochi aggiungendo titoli disponibili in locale, digitali e in streaming.

L’opzione Confronta Audio 3D e Audio Stereo permette di comprendere meglio la differenza tra i due tipi di flussi sullo stesso schermo per scegliere l’impostazione ideale in base alla periferica in uso.

Infine, l’aggiornamento beta del software aggiunge anche nuove funzionalità social, come la possibilità di chiedere agli amici di iniziare a condividere i loro schermi, nuove notifiche che permettono di partecipare direttamente a una partita e la facoltà di inviare adesivi e messaggi vocali durante i party, oltre a fornire un accesso più facile alle attività in corso.

Il rilascio dell nuova versione beta del software di sistema inizia oggi per i partecipanti invitati in paesi selezionati e probabilmente verrà implementata per tutti i possessori di PS5 nei prossimi mesi.

