Se vi piacciono le attività all’aria aperta, e cercate uno smartwatch che sia in grado di resistere ai maltrattamenti, alla pioggia e allo sporco, quello che possiamo tranquillamente chiamare rugged watch, allora oggi abbiamo l’offerta che fa per voi.

Offerto da TomTop a meno di 10 euro IVA e spedizione incluse, è un dispositivo dal design importante, che ricorda quello di alcuni orologi digitali degli anni 80-90, ma è dotato di numerose funzioni intelligenti evolute.

Completo ed economico

Il look è quello di un orologio sportivo, con numerosi richiami ai cronografi digitali tanto in voga negli anni 80 e ripreso da più produttori negli ultimi anni, con un aspetto che ora definiamo rugged. A differenza dei cronografi digitali dell’epoca però, questo smartwatch è ricco di funzioni utili, a partire dal rilevatore di battito cardiaco, per allenarsi in maniera più accurata e avere sempre sotto controllo lo stato della propria salute.

Insieme alla misurazione del battito cardiaco troviamo anche quello della pressione sanguigna e del livello di ossigeno nel sangue, così da avere un quadro decisamente preciso delle principali funzioni vitali.

Il corpo dello smartwatch è realizzato con un sapiente mix tra plastica e metallo, con lo schermo da 1,44 pollici (128 x 128 pixel) protetto da un vetro resistente ai graffi e all’usura, ideale quindi per l’uso quotidiano anche dai più distratti. Non manca la certificazione IP67 che vi permetterà di utilizzarlo anche sotto la pioggia, quando fate sport o mente vi lavate le mani, senza temere di danneggiarlo.

Non mancano le classiche funzioni di fitness tracking come il conteggio dei passi, delle calorie consumate, del tempo di attività e la misurazione della qualità del sonno, per scoprire come dormire meglio. È inoltre possibile tracciare quattro diverse modalità sportive (camminata, corsa, salto con la corda e addominali), controllare la riproduzione dei brani musicali presenti sul proprio telefono e utilizzare lo smartwatch come un telecomando per scattare foto, funzione molto utile per i selfie di gruppo o per le foto con tempi di apertura molto lunghi.

Da sottolineare anche l’assenza di un cavo USB per la ricarica: basta infatti rimuovere una parte del cinturino per svelare un connettore USB-A, che potete utilizzare con un comune carica batterie ma anche nella porta USB di un notebook o un PC, rendendo decisamente più semplice l’operazione di ricarica.

Grazie a una promozione di TomTop, noto store online che in questo caso spedisce dai magazzini cinesi, potete farlo vostro spendendo appena 9,66 euro. La cifra include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati all’arrivo della merce nel nostro Paese. A seguire il link per l’acquisto diretto.

Acquista lo smartwatch a 9,66 euro su TomTop

Informazione Pubblicitaria