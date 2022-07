Se siete appassionati di motori e in particolare del marchio Lamborghini questa estate è d’obbligo una visita al Museo Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, a maggior ragione se siete fan LEGO. Fino al prossimo 6 ottobre infatti potete ammirare l’unico esemplare al mondo di Lamborghini Sián FKP 37 interamente realizzato con pezzi LEGO Technic, il tutto in scala 1:1.

A due anni dalla commercializzazione del set Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic, che riproduce la visionaria supercar italiana in scala 1:8, arriva anche il modello in scala 1:1, per la cui realizzazione sono stati utilizzati oltre 400.000 elementi Technic. Per mantenere intatte le linee e la silhouette unica al mondo, gli ingegneri LEGO hanno utilizzato più di 154 diversi elementi, così da riuscire a riprodurre la Lamborghini Sián fin nei minimi dettagli.

“I nostri designer amano le sfide, quindi potete immaginare la loro gioia quando, con questo modello, abbiamo chiesto loro di pensare un po’ più in grande del solito. Hanno accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare con i nostri incredibili designer e ingegneri del laboratorio di produzione della fabbrica di Kladno nella Repubblica Ceca, che costruiscono questi impressionanti modelli a grandezza naturale, e sono davvero andati oltre i limiti di ciò che può essere fatto con LEGO Technic. La creatività che il sistema consente ha permesso di rendere davvero giustizia all’eccezionale design della Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic.“

Così Lena Dixon, Vicepresidente Senior per i prodotti e il marketing del Gruppo LEGO, ha commentato l’incredibile opera d’arte, che fa bella mostra di sé nelle sale del Museo di Sant’Agata Bolognese, sede della storica azienda automobilistica. La creazione è frutto di una stretta collaborazione tra designer, ingegneri e tecnici di entrambe le aziende, che hanno unito gli sforzi per creare un modello che rispecchia al millimetro le dimensioni della vettura reale.

Il telaio è ricoperto da elementi esagonali LEGO Technic realizzati su misura, interconnessi per ricreare una incredibile sensazione di energia. Sono stati scelti elementi di questa forma per rendere omaggio alla forma esagonale che è uno degli elementi chiave del design Lamborghini, a partire dagli iconici fari posteriori e dallo scarico della supercar italiana.

Federico Foschini, Chief Marketing e Sales Office di Automobili Lamborghini, non nasconde la propria soddisfazione e il proprio entusiasmo per quella che possiamo definire un’opera unica nel suo genere:

“Dopo più di un anno di attesa, la replica in mattoncini LEGO Technic della Lamborghini Sián viene esposta presso il Museo Automobili Lamborghini, display naturale delle supersportive Lamborghini che da sempre rappresentano il sogno e l’emozione trasformati in realtà dall’innovazione e dalla tecnologia. Questa replica 1:1 della Sián è la dimostrazione che Lamborghini come il Gruppo LEGO vede nelle sfide la propria linfa vitale, nella tecnologia la possibilità di realizzazione e nel design il punto cardine che può e deve sorprendere.“

Nessun dettaglio è stato trascurato nella realizzazione del modello LEGO, a partire dalle luci e dall’elegante fulmine (ricordiamo che sián in dialetto bolognese significa “saetta” o “fulmine”) che lampeggia lungo la carrozzeria e che riflette come le Y delle luci del modello reale, con i fari posteriori che si accendono e spengono.

Anche l’interno dell’abitacolo è stato ricostruito in maniera estremamente precisa, con un volante decorato con il logo Lamborghini e la bandiera italiana, con i comandi del cruscotto realizzati da Masterbuilder LEGO e con i sedili da corsa neri. Va sottolineato l’utilizzo di un colore UV per rivestire gli elementi della carrozzeria, applicato al fine di garantire la durabilità nel tempo del modello direttamente dal reparto verniciatura di Lamborghini per una finitura degna della sua natura supersportiva.

Le dimensioni del modello realizzato con mattincini LEGO Technic sono esattamente le stesse del modello reale, 4.980 mm di lunghezza, 2.201 di larghezza e 1.133 di altezza. Per la sua realizzazione sono stati impiegati oltre 400.000 elementi LEGO Technic di 154 diversi tipi, 20 dei quali stampati appositamente per questa occasione.

Il peso totale del modello è di 2.200 Kg e sono state necessarie 5.370 ore di sviluppo unite a 3.290 ore di produzione per portare a termine l’impresa, che ha visto all’opera 15 specialisti di design, ingegneria e costruzione del team LEGO di Kladno, in Repubblica Ceca. Non vi resta che organizzare una visita al Museo Automobili Lamborghini entro il 6 ottobre, per ammirare da vicino questa meraviglia. Nell’attesa gustatevi le tante immagini che abbiamo sparso per l’articolo.